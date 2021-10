https://sputnik.md/20211021/lectura-lucratorii-medicali-nevaccinati-indemnizatia-unica--45765483.html

Votat: Lucrătorii medicali nevaccinați nu vor primi indemnizația unică

Votat: Lucrătorii medicali nevaccinați nu vor primi indemnizația unică

Lucrătorii medicali care nu se vor vaccina nu mai sunt eligibili pentru a primi indemnizația unică oferită de stat.

2021-10-21T16:02+0300

2021-10-21T16:02+0300

2021-10-21T16:18+0300

coronavirus

medici

vaccin

indemnizație

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1400/01/14000148_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_99f3b98ee24eabe4c72462691d4743fc.jpg

CHIȘINĂU, 21 oct - Sputnik. Angajații din sistemul medical care vor refuza să se vaccineze nu vor beneficia de indemnizația unică de 16 mii de lei. O decizie în acest sens a fost votat astăzi de deputați în prima și ultima lectură. Proiectul de lege a fost înaintat Parlamentului pentru examinare și adoptare după ce a fost aprobat de Guvern. Ministrul Sănătății, Ala Nemerenco, a declarat înainte de aprobarea proiectului în Cabinetul de Miniștri că această decizie vine să facă egalitate între cadrele medicale și cele didactice care sunt obligate să prezinte testul negativ la COVID-19, odată la două săptămâni, în cazul în care nu dețin certificatele de vaccinare. Nemerenco declara atunci că Guvernul nu va „agrea moftul angajaților medicali de a nu se vaccina, de a lucra în secții COVID-19 și de a-i mai plăti din banii tuturor contribuabililor o indemnizație de îmbolnăvire”.În context, deputații au decis să voteze proiectul care prevede că indemnizația unică în mărime de 16 mii lei pentru personalul medical angajat va fi plătită exclusiv celor vaccinați împotriva COVID–19, care au fost infectați. La fel se va întâmpla și cu acordarea indemnizației unice în mărime de 100 de mii lei pentru personalul implicat nemijlocit în desfășurarea activităților de combatere cu COVID -19. Pentru această modificare au votat doar deputații din majoritatea parlamentară. Deputații Șor și cei ai Blocului Comuniștilor și Socialiștilor nu au participat la vot. Aceștia au declarat că ei nu sunt împotriva vaccinării, dar nici pentru imunizarea obligatorie. În context, Nemerenco a precizat că nu pot fi convinși cei care dețin o diplomă în sistemu de sănătate pentru că anume aceste persoane cunosc cu exactitate ce presupune vaccinare și care sunt efectele acestui proces. Întrebată dacă Ministerul va ține cont de persoanele din sistemul medical care nu pot fi vaccinate din motive de sănătate sau religioase, Nemerenco a precizat că nicio persoană care are contraindicații absolute nu se află în prima linie, iar acest proiect de lege nu are nicio tangență cu aceste persoane. „Dacă au careva viziuni religioase și dețin diploma de medic, care trebuie să vaccineze populația dar nu acceptă, eu nu sunt de acord cu această abordare. Noi nu putem să menținem un medic de familie care are propriile sale viziuni asupra vaccinării și să așteptăm de la el ca să vaccineze întregul sat”, a menționat Ala Nemerenco. Ministrul Sănătății a anunțat de la tribuna parlamentului că 91% din angajații medicali sunt vaccinați cu prima doză de vaccin, iar cu schema completă - 86% din lucrătorii medicali. Potrivit ministrului Sănătății, motivele pentru care aceștia refuză vaccinarea sunt dezinformarea care nu a fost controlată, încrederea slabă în autoritățile statului, dar și pregătirea întârziată pentru procesul de vaccinare.

https://sputnik.md/20211021/litvinenco-ministru-justitie-45758914.html

https://sputnik.md/20211020/vaccinarea-copiilor-covid-19-doza-trei-moldova--45722519.html

https://sputnik.md/20211019/tratament-contact-bolnav-covid-19-45706328.html

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Rodica Gherciu https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2857/17/28571743_318:-1:2366:2048_100x100_80_0_0_bfb2d06d0350bae0649fd97c9c76db0f.jpg

Rodica Gherciu https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2857/17/28571743_318:-1:2366:2048_100x100_80_0_0_bfb2d06d0350bae0649fd97c9c76db0f.jpg

Știri

ro_MD

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Rodica Gherciu https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2857/17/28571743_318:-1:2366:2048_100x100_80_0_0_bfb2d06d0350bae0649fd97c9c76db0f.jpg

medici, vaccin, indemnizație