Moscova compară relațiile cu NATO cu perioada războiului rece

Moscova compară relațiile cu NATO cu perioada războiului rece

NATO a împins relațiile cu Rusia într-o stare care nu a existat nici măcar în cele mai severe vremuri ale războiului rece.

CHIȘINĂU, 21 oct – Sputnik. Moscova consideră că declarațiile secretarului general al NATO despre deschiderea spre dialog cu Rusia “nu are nicio valoare”, a declarat purtătorul de cuvânt al MAE al Rusiei, Maria Zaharova.“Da, am auzit noua declarație a domnului Stoltenberg despre o disponibilitate de discuta cu Rusia problemele de securitate. Ce aș putea spune? În spatele acestor declarații nu există nimic în plan practic. În principiu, am impresia că nici nu au vreun sens”, a declarat Zaharova în cadrul unui briefing susținut joi.NATO a anunțat anterior că a retras acreditarea pentru opt angajați ai reprezentanței Rusiei la alianță și au redus numărul acreditărilor pentru Rusia la zece. Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a anunțat luni măsurile de răspuns ale Rusiei: pe lângă suspendarea activității misiunii militare de comunicare a NATO la Moscova, va fi suspendat din 1 noiembrie și biroul său de informare. Reprezentanța permanentă la NATO, de asemenea, își suspendă activitatea din 1 noiembrie sau un pic mai târziu. Pentru un contact cu Rusia, alianța urmează să se adreseze ambasadorului Rusiei în Belgia.

