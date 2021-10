https://sputnik.md/20211021/nou-atac-terorist-la-kabul-lupte-la-baghlan-talibanii-nu-controleaza-afganistanul-45747510.html

Nou atac terorist la Kabul, lupte la Baghlan: talibanii nu controlează Afganistanul

După evacuarea trupelor străine din Kabul și căderea guvernului pro-american în Afganistan, atacurile teroriste continuă în orașele mari.

În nordul țării, talibanii luptă cu oponenți politici, economia degradează, guvernul interimar manifestă o mare activitate în politică externă pe diferite platforme de negociere, dar nu exprimă interesele întregii populații multinaționale, care numără 40 de milioane de oameni.În capitala afgană, în dimineața zilei de 20 octombrie, s-a produs o altă explozie - la intersecția aglomerată Dehmzang. Numărul exact al victimelor atacului terorist nu este încă cunoscut.Middle East Press a relatat că bărbați înarmați au atacat o secție de poliție la o intersecție, ucigând un polițist și rănind altul. Atacatorii au fugit. Niciun grup nu și-a asumat responsabilitatea pentru acest act terorist, dar metoda prin care s-a acționat se potrivește cu o serie de atacuri anterioare săvârșite de IS* (Statul Islamic).Oficialii afgani din departamentul de securitate care sunt membri ai Mișcării Taliban* au comentat: "Forțele distructive încearcă să destabilizeze situația și să prezinte noul guvern ca fiind incapabil să controleze situația din țară, inclusiv capitala sa".Talibanii cred că acțiunile IS * din Afganistan sunt controlate de serviciile de informații străine. Oricum ar fi, „forțele distructive” au mai mult succes în a destabiliza decât au talibanii în a guverna țara și în a asigura securitatea civililor.În acest context, o reuniune despre Afganistan a avut loc la Moscova pe 20 octombrie, cu participarea ministrului rus de externe, a trimisului special pakistanez și a delegației talibane. Au fost discutate situația din țară și eforturile internaționale de prevenire a unei crize umanitare.Ministrul rus de Externe, Sergei Lavrov, a declarat că principalele amenințări la adresa securității pentru afgani sunt create de IS * și Al-Qaeda *. În ajunul, ambasadorului rus la Kabul, Dmitri Jirnov a remarcat că este prematur ca talibanii să fie recunoscuți pe plan internațional.Și totuși, Moscova va trimite ajutor umanitar în Afganistan în viitorul apropiat. Această decizie contrastează puternic cu decizia Departamentului Trezoreriei SUA, care nu intenționează să dezghețe rezervele de stat ale Afganistanului, chiar și având în vedere situația critică, de sărăcie lucie a multor milioane de afgani.Atacuri teroriste, lupte, colaps economicDupă succesul talibanilor* în lupta împotriva Pentagonului și a trupelor NATO, teroriștii IS *, cu experiență de luptă în Irak și Siria, au invadat Afganistanul, ceea ce a dus la un nou război „toți împotriva tuturor”.Militanții au atacat pe 15 octombrie o moschee șiită din Kandahar, au avut de suferit peste 130 de persoane. Mai mult, atacul a fost organizat ca o operațiune militară: a început cu utilizarea puștilor automate și s-a încheiat cu un sinucigaș.Statul Islamic*, care devine principalul adversar al talibanilor din Afganistan, și-a revendicat atacul asupra moscheii.După retragerea trupelor străine și căderea guvernului pro-american la Kabul, mass-media afgană a raportat 17 atacuri teroriste, în spatele cărora, în majoritatea cazurilor, se afla Statului Islamic*. Aproximativ 600 de persoane au suferit în urma exploziilor din capitală, Nangarhar, Parvan, Kunar, Kunduz.Explozia din 8 octombrie dintr-o moschee șiită din districtul Khanabad (provincia Kunduz adiacentă Tadjikistanului) a ucis 120 de persoane, iar peste 160 au fost rănite.Atacurile teroriste au un caracter pronunțat anti-taliban. De exemplu, pe 3 octombrie, a avut loc o explozie în moscheea Idgah din Kabul, unde avea loc ceremonia de rămas bun de la mama influentului taliban Zabihullah Mujahid.În provincia nordică Baghlan, bătălii acerbe cu talibanii sunt purtate de milițiile Frontului Național de Rezistență, condus de etnicul tadjic Ahmad Massoud Junior. Pe teritoriul județelor Puli-Hisar și Dih-Salah, talibanii au pierdut peste 60 de oameni și s-au retras.Ahmad Massoud a făcut un alt apel către concetățenii săi din Afganistan pentru a ridica o răscoală împotriva grupului terorist taliban*. Și el a subliniat că forțele de rezistență sunt „hotărâte să elibereze Valea Panjshir”.Anterior, milițiile Massoud declarau că „acțiunea de gherilă din Hindu Kush va împiedica Pakistanul să ofere asistență directă talibanilor”. Este puțin probabil că sunt adevărate informațiile prezentate de talibani despre controlul complet asupra provinciei Panjshir.Condescendența oficială a talibanilor * față de rezistența populară și luptătorii IS * nu reflectă amenințări reale la adresa guvernului interimar, care este în mod clar lipsit de „legitimitate internă”. Fără de care, potrivit fostului președinte al Emiratului Islamic al Afganistanului, Hamid Karzai, recunoașterea internațională a noului guvern este imposibilă.În jur de 600 de cetățeni afgani încearcă zilnic să traverseze granița tadjico-afgană, iar numărul lor total în Tadjikistan depășește 15.000. Refugiații afgani ilegali au ajuns deja la granița poloneză.În „emirat” prețurile pentru alimente și alte bunuri esențiale sunt în creștere. Fondul Monetar Internațional a prezis o scădere cu 30% a economiei afgane în 2021, suspendând în același timp accesul talibanilor la resurse, la fel au procedat Banca Mondială și Trezoreria SUA.Poate că singura sursă sigură de venit rămâne traficul de droguri și, în parte - vânzarea (sau barterul) armelor americane abandonate către vecinii interesați.Situația de la granițăÎn timp ce ministrul de Externe rus, Sergei Lavrov, „destionează” problemele umanitare cu talibanii la Moscova, ministrul apărării Sergei Șoigu supraveghează manevrele militare la granițele afgane cu Tadjikistanul și Uzbekistanul.Nu există nicio contradicție în acest sens: ambii miniștri ruși asigură securitatea Rusiei și a aliaților săi în direcția strategică sudică prin diferite metode.Există aproximativ 20 de grupări teroriste care operează în Afganistan, iar unele dintre ele sunt gata să se extindă în țările din Asia Centrală. De exemplu, „Rețeaua Haqqani”*, care este una extremistă, chiar și în cadrul talibanilor* păstrează independența de acțiune și o legătură puternică cu Al-Qaeda*.Divizia tadjică a talibanilor „Jamaat Ansarullah”* își declară disponibilitatea de a invada Tadjikistanul. Anterior, președintele rus Vladimir Putin, la o întâlnire cu șefii serviciilor speciale din țările CSI, a spus că există aproximativ două mii de luptători ISIS în nordul Afganistanului* și a solicitat eforturi comune pentru a-i opri pe teroriști la frontiera afgană.Reacția vecinilor geografici este naturală. La terenurile de antrenament tadjice Harb-Maidon și Momirak, trupele celor șase state membre ale Organizației Tratatului de Securitate Colectivă elaborează tehnici pentru un răspuns rapid la încercarea militanților de a trece granița Afganistanului.Exercițiile speciale „Echelon”, „Căutare” și manevrele comune ale forțelor colective de reacție operativă a Organizației Tratatului de Securitate Colectivă„Interacțiunii” sunt supravegheate la fața locului de către comandantul districtului militar central rus, Alexander Lapin. Au fost implicați 4.000 de militari din Armenia, Belarus, Kazahstan, Kârgâzstan, Rusia, Tadjikistan, Uzbekistan, precum și peste 500 de unități de echipament militar.Pentru a învinge cu încredere teroriștii cu experiență în luptă și arme moderne, un grup militar compact al Organizației Tratatului de Securitate Colectivă are nevoie de un avantaj clar.La exercițiile din Tadjikistan sunt dezvoltate noi tehnologii pentru detectarea și distrugerea inamicului, folosind radare mobile, drone de recunoaștere și de atac, puști de lunetă cu rază lungă de acțiune și sisteme de război electronic.Transferul a patru avioane de atac SU-25 de la baza rusă „Kant” în Tadjikistan creează un cap de pod puternic al aviației. Toate acestea fac posibilă dominarea în stadiul incipient al unui conflict armat în zonele de frontieră și livrarea unor greve decisive pentru distrugere.Rețineți că militarii ruși au arme de înaltă tehnologie și experiență în luptă pe care țările din Asia Centrală nu o au.* - grupare teroristă interzisă în Federația Rusă

