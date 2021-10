https://sputnik.md/20211022/aspecte-importante-abordate-de-putin-la-clubul-valdai-45809141.html

Aspecte importante abordate de Putin la clubul Valdai

În discursul său, Putin a declarat că țara, la fel ca și restul lumii, trece prin schimbări care devin tot mai profunde

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a participat joi la ședința plenară a clubului Valdai, comunică RIA Novosti. În discursul său, el a menționat că țara, la fel ca și restul lumii, trece prin schimbări care devin tot mai profunde și tot mai fundamentale.Potrivit președintelui, deocamdată nu s-a reușit obținerea unui sprijin pentru menținerea echilibrului în lume. Ar fi trebuit să ne adaptăm la schimbările în toate direcțiile, însă acest lucru nu s-a întâmplat.Pandemia ne-a amintit din nou cât de vulnerabilă este comunitatea internațională, iar pentru a spori șansele de supraviețuire, trebuie să reconceptualizăm modul în care este organizată viața noastră.În afară de asta, Putin a subliniat că modelul existent al capitalismului s-a epuizat și cu ajutorul lui nu putem ieși din ghemul tot mai încurcat al contradicțiilor. Criza alimentelor în lume doar se va acutiza. Toate aceste probleme pot provoca dezbinări sociale profunde.Potrivit președintelui, chiar dacă statele declară că sunt dispuse să lucreze asupra soluțiilor pentru problemele comune, acest lucru nu se confirmă întotdeauna prin fapte. Iar pandemia doar a stimulat tendințele negative. Totodată, el menționat complexitatea problemei, pentru că politicienii răspund în primul rând în fața concetățenilor săi, motiv pentru care subiectele transnaționale trec pe planul secund, ceea ce în general este firesc și corect.Președintele a subliniat că actuala stare a lumii este un rezultat al războiului rece, din care trebuie să însușim niște lecții și să creăm un precedent pentru stabilirea unei noi ordinii mondiale, fără mari confruntări militare.Reforma ONUO parte a discursului șefului statului rus a fost dedicată Organizației Națiunilor Unite. El a calificat-o drept o valoare perenă, care trebuie păstrată. Chiar dacă ea nu reușește întotdeauna să se adapteze schimbărilor rapide, nu trebuie să ne agităm și să comitem erori în reformarea ei.Vorbind despre oportunitățile altor state de a deveni membri permanenți ai Consiliului de Securitate, Putin a menționat că acest lucru nu poate fi decis de Rusia, ci prin consens. Potrivit lui, problema este identificarea unui echilibru.“Dacă vom distruge dreptul de veto al membrilor permanenți, atunci Organizația Națiunilor Unite va muri în aceeași zi, (...) ea se va transforma într-o Ligă a Națiunilor, atât”, a spus președintele.De asemenea, el a glumit că în acest caz ea va deveni un forum de discuții – “Clubul Valdai nr. 2”.Lupta cu COVID-19În discursul său, președintele a vorbit despre pandemia COVID-19 și a amintit că numărul victimelor ei este echivalentă și chiar depășește pierderile militare ale principalilor participanți la Primul Război Mondial. Totodată, el a menționat că în țările care au nevoie de ajutoare internaționale în combaterea infecției sunt menținute sancțiuni.“Însă unde este principiul umanist al gândirii politice occidentale? În fapte se constată că nu este nimic. Doar pălăvrăgeală, înțelegeți? Iată ce este la suprafață”, a spus Putin.El a îndemnat toate statele să renunțe la ambiții deplasate și să lucreze coordonat asupra rezolvării acestei probleme.Ulterior, fiind întrebat despre vaccinarea obligatorie împotriva coronavirusului, Putin a spus că nu susține un astfel de pas, pentru că orice soluție forțată poate fi ocolită, iar autoritățile trebuie să demonstreze că vaccinul este mai bun decât boala.Conservatorismul moderatO temă aparte abordată în discurs a fost discuția despre valori. Președintele le-a calificat drept un produs unic al dezvoltării cultural-istorice a fiecărei națiuni. Întrepătrunderile reciproce extind orizonturile și permit să conștientizăm altfel propria tradiție, însă acest proces necesită timp și trebuie să fie unul organic.Putin și-a amintit de discursul lui Marint Luter King în care acesta a spus: “Visez la o zi când cei patru copii ai mei vor trăi într-o țară unde nu vor fi judecați după culoarea pielii, ci potrivit calităților personale”.“Iată care este adevărata valoare. Însă acum vedem că totul se întâmplă altfel”, a spus președintele rus.Potrivit lui, în perioada schimbării ordinii mondiale, rezultatele căreia nu sunt cunoscute, un conservatorism moderat reprezintă cea mai rațională cale de comportament, care împiedică mersul în jos și căderea în haos.Așa cum a menționat șeful statului, discuțiile despre drepturile bărbaților și femeilor în Occident s-au transformat într-o fantasmagorie absolut, anulând chiar noțiunile de “bărbat” și “femeie”. În opinia lui, este oribilă situația în care copiilor li se insuflă că băiatul poate deveni cu ușurință fată și invers, le impun ideea existența unei pretinse alegeri, obligând copilul să ia o decizia care îi va distruge viața.“Adepții așa-numitului progres sociale consideră că aduc omenirii o nouă conștiință, mult mai corectă decât în trecut. Călătorie sprâncenată, cum se spune pe la noi, înainte. (...) Rețetele propuse de ei nu sunt deloc noi, am trecut prin toate astea la noi, în Rusia”, a concluzionat el.Alte declarațiiÎn discursul său, președintele a mai vorbit și despre perioada sovietică. El a amintit că, în pofida principiile nivelatoare, în țară au existat și facilități sub formă de ”lifturi sociale” și că el, asemenea majorității oamenilor, s-a confruntat cu problemele acestei perioadei, dar și cu lucruri pozitive, cum ar fi obținerea unor studii de calitate.Putin a atras atenția că sintagma “omul sovietic” a căpătat o conotație ideologică, dar să vopsești totul în negru este vulgar și indecent și în această teză nu este nimic rău. El a comparat acest concept cu ceea ce SUA numește “melting pot”, și acest lucru este la fel firesc.În timpul ședinței, șeful statului a fost întrebat despre laureat premiului Nobel pentru pace, redactorul-șef al publicației “Novaia Gazeta”, Dmitri Muratov. El a comparat statutul de agent străin cu Milady de Winter din romanul “Trei Mușchetari”. Potrivit lui, când Milady a fost decapitată, i-a fost citit verdictul, iar în legea cu privire la agenți străini acest lucru nu există. În replică, președintele a declarat că în conformitate cu acest document nimeni nu este executat, iar cei care au obținut un astfel de statut pot activa în continuare. Totodată, el a promis să examineze noțiunile vagi ale legii.De asemenea, Putin l-a felicitat pe Muratov pentru obținerea premiului și a adăugat că el însuși și-ar dori să-i ofere un premiu pentru binefaceri. Jurnalistul, la rândul său, a spus că banii pentru premiu au fost distribuiți deja între fonduri.Președintele a abordat de asemenea evenimentele din Afganistan. În opinia lui, situația are o importanță semnificativă pentru toți, pentru că toți vor să aibă în vecinătatea lor un stat stabil. În afară de aceasta, în țara sunt prezente în continuare grupările teroriste. Așa cum a subliniat Putin, Afganistanul trebuie ajutat să-și refacă economia și să-și dezghețe activele Totodată, el a calificat drept corectă decizia liderului SUA, Joe Biden, de a retrage trupele din țară, însă consideră că acest lucru putea fi realizat altfel.Vorbind despre Ucraina, Putin a menționat că i se creează impresia că poporului acestei țări nu îi vor oferi posibilitatea de a-și forma prin mijloace legate organe ale puterii care ar răspunde doleanțelor oamenilor. În același timp, are loc o acaparare militară a teritoriilor ei, fapt care creează amenințări pentru Rusia.Șeful statului nu a trecut cu vederea nici ”Nord Stream -2”. El a menționat că, datorită tehnologiilor moderne, emisiile de CO2 s-au redus de 5,6 ori, comparativ cu perioada tranzitului prin Ucraina, iar obiecțiile ecologiștilor față de noul gazoduct nu au niciun temei.Președintele a adăugat că asemenea proiecte vor putea ajuta lumea să evite crizele spontane și a subliniat că tentativele de a strâmtora Rusia în sfera energetică nu vor aduce la nimic bun. Potrivit lui, în cazul în care autoritatea de reglementare ar permite mâine livrările prin conductă, atunci Moscova ar putea să crească furnizarea combustibilului cu 17,5 miliarde de metri cubi.Fiind întrebat care sunt principalele sale realizări în calitate de șef al statului, Putin a menționat refacerea economiei și ale unor sectoare ale industriei, inclusiv celei militare, care au fost practic distruse. El a amintit că statutele și constituțiile regiunilor nu erau reglementate, admiteau tipărirea banilor, fără a menționa că sunt subiecți ai Federației Ruse. De asemenea, printre realizările sale președintele a numit combaterea terorismului.Liderul rus a menționat că și-ar dori ca în viitor toate resursele societății și ale statului să fie concentrate în jurul intereselor oamenilor. Putin a spus că a văzut prin ce dificultăți și suferințe au trecut familiile rusești, însă țara a făcut față tuturor problemelor datorită unui stimul intern puternic pentru dezvoltare al poporului rus.Ședința anuală a clubului internațional de discuții “Valdai” s-a desfășurat între 18 și 21 octombrie la Soci, cu genericul “Șocul global

