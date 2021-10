https://sputnik.md/20211022/ora-de-iarna-2021-cand-se-schimba-in-romania-si-cum-ne-afecteaza-sanatatea-45795877.html

Ora de iarnă 2021: când se schimbă în România și cum ne afectează sănătatea

Ora de iarnă 2021: când se schimbă în România și cum ne afectează sănătatea

Moldova va trece la ora de iarnă 2021 la finalul lunii octombrie. Specialiștii atrag atenția că schimbarea orei ne poate afecta și că este nevoie de răbdare și de un regim de viață sănătos pentru a face față situației.

2021-10-22T13:20+0300

2021-10-22T13:20+0300

2021-10-22T13:20+0300

societate

schimbare

ora de iarnă

moldova

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1526/84/15268480_0:180:1727:1151_1920x0_80_0_0_0603fb282b8b3dc2aefc49c992db67e5.jpg

A mai rămas puțin timp până când Moldova va trece la ora de iarnă 2021.În 2020, în Moldova trecerea la ora de iarnă s-a produs în noaptea de 24 spre 25 octombrie.Când trecem la ora de iarnă 2021 în MoldovaTrecerea la ora de iarnă 2021 în Moldova se va face în noaptea de 30 spre 31 octombrie.Duminică, 31 octombrie 2021 este cea mai lungă zi din an, de 25 de ore.Astfel, ora 04.00 de duminică noaptea, 31 octombrie 2021, va deveni ora 03.00. Practic, vom putea dormi mai mult.Schimbarea la ora de iarnă 2021 în Moldova și alte țări ale lumii se face după echinocțiul de toamnă. În acest interval, Soarele traversează ecuatorul ceresc și trece prin emisfera sudică. Așa apare echinocțiul de toamnă.Uniunea Europeană ar putea renunța la schimbarea orei de vară și de iarnăAlegerea schimbării orei de iarnă, dar și de vară, rămâne la latitudinea fiecărei țări.Mai exact, Comisia Europeană a propus renunțarea la schimbarea sezonieră a orei în Europa și a oferit statelor membre posibilitatea să decidă, o dată pentru totdeauna, dacă vor să aplice în mod permanent ora de vară sau de iarnă.Ar fi urmat ca începând din anul 2021 să se renunţe la schimbarea orei de vară şi de iarnă în Uniunea Europeană.Statele care decideau să mențină permanent ora de iarnă ar fi trebuit să facă modificarea finală în ultima duminică din luna octombrie a lui 2021 și să nu mai schimbe ora.Criza provocată de pandemia de coronavirus la nivel mondial a făcut ca aceste planuri să fie date peste cap.Cum ne afectează trecerea la ora de iarnă 2021Totuși, trebuie precizat că trecerea la ora de iarnă 2021 va avea efecte asupra organismului uman. Ne vom resimți, practic, iar acest lucru nu este o părere, ci un lucru susținut chiar de specialiști. Ei atrag atenția asupra unor schimbări pe care fiecare dintre noi le va percepe.Mai exact, unele persoane pot resimți o stare de rău în aceste zile, iar până se obișnuiește organismul cu trecerea la ora de iarnă 2021 pot să treacă și două săptămâni.Specialiștii spun că în ultimul week-end din octombrie ar fi bine să ne culcăm devreme și să ne trezim la aceeași oră, fiindcă numai în acest fel nu ne vom da peste cap ceasul biologic al organismului nostru.Totodată, trebuie evitate cafeaua, ceaiul, băuturile ce conțin cafeină, cele energizante, precum și mâncarea ce ar putea să ne cauzeze disconfort și indigestie.Unii oameni se pot simți triști sau lipsiți de energie, ca urmare a trecerii la ora de iarnă 2021.Concomitent, pentru alții, trecerea la ora de iarnă 2021 nu are nici un efect.Se spune, însă, că persoanele în vârstă și copiii ar fi cei mai afectați de schimbarea orei.Cum ne adaptăm la ora de iarnă 2021Adaptarea completă a organismului la noul program se va realiza pas cu pas în interval de două săptămâni, așa că persoanele caare se resimt trebuie să aibă răbdare.Cercetătorii au avertizat, în decursul anilor, asupra faptului că există efecte negative ale schimbărilor sezoniere de oră. Vorbim, așadar, despre insombie, stare de oboseală, durere de cap sau anxietate.Psihologii vin cu câteva sfaturi pentru cei care doresc să scape mai rapid de stările neplăcute cauzate de trecerea la ora de iarnă 2021.Keren Rosner, psiholog la Universitatea din Colorado, spune că, încă din timp, indivizii trebuie să-și programeze activități plăcute pentru zilele care urmează după trecerea la ora de iarnă. Este vorba despre lucruri care le fac plăcere, în general.Medicii spun că multe dintre efectele schimbării orei au loc pentru că se schimbă rutina de funcționare a corpului uman. Această rutină se repetă în cicluri de 24 de ore.Mai multe cercetări prezentate la Întâlnirea anuală a Academiei Americane de Neurologie din 2016 arată că oamenii care au peste 65 de ani, precum și bolnavii de cancer au un risc crescut de accident vascular cerebral în cele două zile care urmează schimbării orei, spre deosebire de cele două săptămâni de dinainte și după trecerea la ora de iarnă, precizează doc.ro.Iarna, mâncăm mai multȘi apetitul nostru va avea de suferit ca urmare a trecerii la ora de iarnă 2021. De vină sunt hormonii, spun specialiștii.Dacă vă întrebați în ce fel ne afectează hormonii, trebuie să știți că motivul îl constituie faptul că senzația de foame este controlată de trei hormoni: insulina, grelina și leptina.În cazul în care, timp de câteva ore, nu mâncăm, nivelul de insulină din organism se diminuează din pricina lipsei de nutrienți, iar organismul secretă grelina, hormonul care dă senzația de foame.Pe măsură ce mâncăm, este secretată leptina, hormonul care dă senzația de sațietate.Mai mult decât atât, toți acești hormoni sunt asociați cu lipsa de somn, ceea ce explică și motivul pentru care atunci când ne este perturbat somnul avem tendința să consumăm calorii în plus. Evident că asta înseamnă că vom lua în greutate, ceea ce nu este un lucru prea plăcut, nu-i așa?Totuși, lucrurile nu sunt așa rele precum ar părea la prima vedere. Și aceasta pentru că medicii ne spun că, urmând câteva sfaturi simple și la îndemâna oricui, ne putem face viața mai frumoasă.Ora de iarnă: Somnul și dieta echilibrată, esențiale pentru sănătateÎn primul rând, pentru ca trecerea la ora de iarnă 2021 să nu ne afecteze prea mult, trebuie să adormim seara până la ora 22.00 și să renunțăm la activitățile suprasolicitante.De asemenea, trebuie să nu ne expunem la lumina albastră artificială emisă de ecranele telefoanelor mobile.Dimineața ar fi bine să ne trezim la aceeași oră, spun specialiștii.În ceea ce privește dieta, aceasta trebuie să fie una echilibrată, bogată în fructe, legume și semințe, care au în compoziție uleiuri și grăsimi sănătoase. De aceea, este bine să consumăm și alimente bogate în acizi grași – Omega-3 – care se găsește în peștele gras sau acizii grași Omega-6 – pe care îl găsim în uleiul de măsline sau de floarea soarelui presat la rece, în avocado și nuci.După cum se vede, depinde mult de noi dacă alegem să fim afectați de trecerea la ora de iarnă 2021 sau, dimpotrivă, ne vom bucura de anotimpul rece așteptând să vină primăvara.

https://sputnik.md/20211020/trecem-ora-iarna-guvernul-45736794.html

moldova

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Știri

ro_MD

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

schimbare, ora de iarnă, moldova