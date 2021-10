https://sputnik.md/20211022/sistare-livrare-gaze-stare-urgenta-45789040.html

Raționalizarea consumului de gaz: Ce prevede starea de urgență

Raționalizarea consumului de gaz: Ce prevede starea de urgență

Instituirea stării de urgență în țară îi dă mână liberă Guvernului pentru introducerea unor măsuri dure

2021-10-22T11:08+0300

2021-10-22T11:08+0300

2021-10-22T12:06+0300

societate

moldova

gaze

gaz

stare de urgență

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0a/03/45226982_0:0:3444:1938_1920x0_80_0_0_0bbaa8f8eccfcfda6d0e8d7e32bfa19f.jpg

CHIȘINĂU, 22 oct - Sputnik. Legea nr. 212 din anul 2004 prevede mai multe măsuri ce pot fi instituite de autorități în timpul stării de urgenţă, de asediu şi de război. Precizăm că astăzi Guvernul a decis să ceară instituirea stării de urgență în sectorul gazelor naturale, în condițiile în care, potrivit Nataliei Gavrilița, negocierile care au avut loc ieri la Moscova privind aprovizionarea Republicii Moldova cu gaz natural nu au avut un rezultat pozitiv.Articolul 20 al Legii 212 prevede expres măsurile ce pot fi aplicate pe durata stării de urgență. Spre exemplu, punctul C prevede dispunerea „raţionalizării consumului de alimente şi de alte produse de strictă necesitate”, iar punctul E stipulează că autoritățile competente pot efectua „rechiziţii de bunuri în scopul prevenirii şi lichidării consecinţelor situaţiilor care au impus declararea stării de urgenţă”. Rechiziția de bunuri este un act prin care un organ al administrației de stat ia de la populație, în împrejurări excepționale, anumite lucruri cu obligația de restituire sau contra plată. Proteste interzise în timpul stării de urgențăPotrivit punctului C al articolului 22 al Legii 212, Comisia pentru Situaţii Excepţionale „exercită dreptul exclusiv de a interzice desfăşurarea adunărilor, manifestaţiilor publice şi a altor acţiuni de masă”. Iar articolul 36 al aceleiași legi prevede că Guvernul poate asigura completarea Forţelor Armate şi a formaţiunilor de apărare teritorială cu rezervişti. În plus, poate chema cetățenii să presteze servicii în interes public. Criza gazelor naturaleAmintim că în această dimineață premierul Natația Gavrilița a anunțat că Guvernul va cere Parlamentului să instituie stare de urgență în contextul lipsei de gaz în țara noastră. „Instrumentele disponibile la moment nu sunt suficiente pentru depășirea situației existente în sectorul energetic. Este necesar să instituim starea de urgență ca să putem deroga de la anumite proceduri și legi", a declarat premierul.Aceasta a mai spus că presiunea în rețeaua de transport a gazelor este la limita critică de funcționare a sistemelor de gaze naturale. În context s-a decis procurarea gazului natural din surse alternative.Gavrilița a mai spus că de astăzi Moldova începe să procure gaz natural din surse alternative, pentru că negocierile care au avut loc ieri la Moscova nu au avut un rezultat pozitiv. Totuși, discuțiile cu Gazprom continuă. „Între timp Guvernul continuă discuțiile cu Gazprom în vederea identificării unei soluții pe termen lung ancorată în interesele comerciale ale celor două țări. În cazul în care o astfel de soluție nu va fi găsită, vom veni cu noi acțiuni care să asigure securitatea energetică a țării”, a spus premierul. Precizăm că Republica Moldova a solicitat prelungirea contractului cu Gazprom pentru încă un an. Contractul dintre Moldovagaz și Gazprom a expirat la 30 septembrie și a fost prelungit cu o lună. Conform prevederilor noi, Moldova achiziționează acum gaz la 790 dolari pe mie de metri cubi.„Moldovagaz” a importat gaz în baza contractului care a fost semnat în 2008 și care a fost prelungit ulterior.

https://sputnik.md/20211017/lectia-ruseasca-sau-mintea-maiei-sandu-cea-de-pe-urma--45633877.html

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Anna Iurii https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2857/18/28571804_282:-1:2330:2048_100x100_80_0_0_2f3cfc8903a3e1e5dfd3c020d937733f.jpg

Anna Iurii https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2857/18/28571804_282:-1:2330:2048_100x100_80_0_0_2f3cfc8903a3e1e5dfd3c020d937733f.jpg

Știri

ro_MD

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Anna Iurii https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2857/18/28571804_282:-1:2330:2048_100x100_80_0_0_2f3cfc8903a3e1e5dfd3c020d937733f.jpg

moldova, gaze, gaz, stare de urgență