Condiția Ucrainei pentru livrarea gazului Moldovei: Când va trebui să-l întoarcem

Ucraina este dispusă să-i ofere Moldovei volumul de gaz solicitat, dar cu o condiție

2021-10-23T16:49+0300

CHIȘINĂU, 23 oct - Sputnik. Autoritățile moldovene au cerut Ucrainei să furnizeze țării 15 milioane de metri cubi de gaz. Anunțul a fost făcut sâmbătă de către șeful Comitetului pentru Energie și Servicii Locativ-comunale al Radei Supreme Andrei Gherus.În perioada 21-22 octombrie, viceprim-miniștrii Republicii Moldova Vlad Kulminski și Andrei Spînu au negociat cu administrația prezidențială rusă condițiile contractului de furnizare a gazului. Părțile nu au reușit să ajungă la un acord. În același timp, s-a anunțat despre căutarea unor surse alternative de aprovizionare cu combustibil albastru.Secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei Aleksei Danilov a declarat vineri că Moldova a cerut ajutor Ucrainei în legătură cu criza gazelor. Potrivit lui, Kievul a fost de acord să ofere Moldovei gaz natural pe bază rambursabilă. „Într-adevăr, ieri la Consiliul Național de Securitate și Apărare s-a discutat despre asigurarea cu gaz a Moldovei. Acum Moldova poartă negocieri dificile cu Gazprom pentru prelungirea contractului, au volume reduse, există o penurie fizică de gaz în țară, în special pentru instalațiile critice de infrastructură", a scris Gherus.În plus, el a numit termenii în care Moldova va trebui să returneze combustibilul albastru primit Ucrainei.Potrivit acestuia, 15 milioane de metri cubi de gaze solicitate de Moldova reprezintă 0,08% din volumul din depozitele de gaze din Ucraina.Criza gazelor Andrei Spînu a anunțat duminică că nu a ajuns la o înțelegere cu Gazprom în urma ultimei runde de negocieri și că prețul pe care l-ar cere concernul rus ar fi chiar mai mare decât cel de piață. Pe de altă parte, ieri agenția internațională de presă RIA Novosti a anunțat că Rusia a propus un preț mediu pe piață cu o reducere de 25 la sută în schimbul angajamentului Chișinăului de stinge datoria de aproximativ 700 de milioane de dolari, dar reprezentanții Moldovei au refuzat.din 22 octombrie pe întreg teritoriul Republicii Moldova este instituită stare de urgență în domeniul aprovizionării cu gaze naturale. O decizie în acest sens a fost luată de deputați la propunerea Guvernului.Contractul dintre ”Moldovagaz” și ”Gazprom” a expirat la 30 septembrie și a fost prelungit cu o lună. Conform prevederilor noi, Moldova achiziționează acum gaz la 790 dolari pe mie de metri cubi. ”Moldovagaz” a importat gaz în baza contractului care a fost semnat în 2008 și care a fost prelungit ulterior.Amintim că anterior Spînu a mai fost în Federația Rusă, unde a discutat cu reprezentanții Gazprom despre asigurarea Moldovei cu gaze. Atunci el s-a întâlnit cu Elena Burmistrova, vicepreședintele de management Gazprom și directorul general al Gazprom Export.Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale a spus că a cerut să fie păstrat prețul vechi pentru gazele naturale livrate Republicii Moldova.„Noi insistăm pe prelungirea contractului la formula veche. Pentru trimestrul 4 - 214 dolari mia metri cubi. În trimestrul unul din anul viitor vorbim de 280 de dolari per mia de metri cubi. Vom cere prelungirea contractului la condițiile anului trecut”, a spus atunci Andrei Spînu.În context, a fost formată o echipă de experți ai Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, ai Moldovagaz și Gazprom.Spînu a mai spus că, în cazul în care nu se va ajunge la o înțelegere cu Rusia, Guvernul mai are un plan de alternativă. Apoi, Spînu a anunțat pe pagina sa de Telegram că pleacă în Polonia să discute despre asigurarea țării cu gaze.Asta deși cu o zi mai devreme guvernarea a anunțat că l-a invitat la Chișinău pe șeful adjunct al Administrației Prezidențiale a Federației Ruse, Dmitri Kozak. Reprezentanții oficialului rus au anunțat că în săptămâna curentă vizita în Moldova nu este posibilă.Moldova a solicitat apoi ajutor Ucrainei în aprovizionarea cu gaz, iar Kievul a anunțat că va transmite gaz țării noastre pe bază rambursabilă.El a spus că Kievul este interesat ca Moldova să aibă gaze, întrucât țările sunt unite printr-un singur sistem energetic, iar în Ucraina „există un anumit teritoriu care primește gaze din Moldova”.

