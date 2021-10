https://sputnik.md/20211024/marea-britanie-unitate-bancara-impotriva-moscovei-beijingului-45856281.html

Marea Britanie ar fi creat o unitate bancară specială împotriva Moscovei și Beijingului

2021-10-24T17:11+0300

BUCUREŞTI, 24 oct – Sputnik, Doina Crainic. După războiul informațional, Londra se așteaptă să fie implicată într-un conflict economic în special cu Rusia și China. Ministerul britanic al Apărării se pregătește pentru aceasta și ar fi înființat o unitate specială „bancară”, relatează publicaţia britanică Financial Times.Acest grup de lucru, format din foști bancheri și experți financiari, nu este nou. A fost creat acum șase ani pentru a contracara activitățile grupării teroriste Daesh din Irak și Siria.Însă unitatea secretă pare să-și fi redefinit misiunile. Este vorba acum de a se lupta cu alte puteri precum China, Rusia sau Iran, de exemplu, prin monitorizarea investițiilor acestora în sectoare străine sensibile sau privându-le de acces la anumite finanțări, a explicat pentru Financial Times mareșalul Forțelor aeriene britanice Edward Stringer.Experții se concentrează asupra pieţei de mărfuri și asupra fluxurilor internaționale de capital. Deşi misiunile unității rămân secrete, oficialii din domeniul apărării citează ca exemplu lupta economică împotriva grupului paramilitar rus Wagner, adaugă Financial Times.De la încheierea operațiunilor împotriva Daesh, unitatea specială nu mai are statut permanent în cadrul Ministerului Apărării.Bancherii din armatăÎn general, Ministerul britanic al Apărării are în vedere relaxarea politicii sale de recrutare a rezerviștilor, în special în ceea ce privește criteriul vârstei, pentru a permite experților economici să se alăture armatei.Relațiile dintre Londra și Moscova s-au reîmprospătat în ultimele săptămâni. În special chestiunea digitală a intensificat tensiunile. La începutul lunii octombrie, Ben Wallace, ministrul britanic al Apărării, a declarat că țara sa nu va ezita să lanseze atacuri cibernetice împotriva altor state ostile. Moscova a avertizat cu privire la „cursa înarmărilor cibernetice”.

