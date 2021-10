https://sputnik.md/20211024/sistemul-racheta-coasta-bal-45852768.html

Sistemul de rachetă de coastă “Bal” distruge ține de la 500 de km

Sistemul mobil de rachetă “Bal” este îmbunătățit constant, iar tactica de utilizare în luptă devine tot mai sofisticată.

2021-10-24T15:45+0300

Aleksandr Hrolenko, observator militarDiviziile sistemelor mobile de rachetă antinavă “Bal”, din componența apărării de coastă a Flotei Navale Ruse, asigură securitatea bazinului pe tot perimetrul frontierelor maritime rusești. Testările noii rachete „Bal” au confirmat capacitatea ei de a distruge navele inamicului de la o distanță de peste 500 de kilometri, iar noul sistem de orientare permite distrugerea și țintelor de pe țărm. În acest fel, caracteristicile rachetelor H-35U ale complexului “Bal” au devenit apropiate de cele mai puternice rachete supersonice P-800 “Onix”, cu o rază de acțiune de 800 de kilometri, ale sistemului “Bastion” (sisteme de rachetă de coastă de două tipuri, utilizate în tandem de forțele navale rusești).Anterior “Bal” utiliza rachetele H-35 și H-35U, cu o distanță de zbor până la 120 de kilometri și, respectiv, 260 de kilometri. H-35E modernizată, cu o rază de acțiune de 300 de kilometri, poate fi orientată cu ajutorul dronei.Divizia este capabilă să lanseze simultan 32 de rachete, iar alte 32 pot fi reîncărcate operativ. Munițiile purtate – 64 de rachete, pot distruge operativ, de la o distanță de sute de kilometri de țărm, un grup naval de asalt sau un desant al inamicului din preajma coastei.Potrivit unor date publice din anul 2021, Forțele Navale ale Rusiei au în dotare 40 de lansatoare autopropulsate „Bal” (câte opt rachete fiecare) și 52 de instalații “Bastion” (câte două rachete fiecare). În total, într-o salvă ipotetică pot fi lansate 424 de rachete cu o rază de acțiune de peste 500 de kilometri, ceea ce este suficient pentru calmarea unor minți fierbinți din NATO. Apărarea “multistratuală” a țărmurlui rusesc devine mai solidă, având în vedere aici și ultimele tendințe.După retragerea unilaterală a SUA din INF în 2019, amplasarea sistemelor de rachetă “cu o destinație dublă” în România și Polonia, specialiștii ruși au fost nevoiți să extindă raza de distrugere a rachetelor de croazieră existente până la 1000 de kilometri.Motivează suplimentar și dezvoltarea strategiei antirusești de atac de la o distanță lungă și tactica statelor europene din NATO. Iată de ce acum urmează să fie extinse razele de acțiune ale sistemelor „Bal”, „Bastion”, „Iskander-M”. Fără a lua în considerație rachetele navale “Kalibr” și „Zirkon”, care vor obține în curând platforme terestre de lansare.Eficiența de luptăSistemul mobil de rachetă de coastă “Bal” acționează în componența forțelor de pază de coastă ale Flotei Navale rusești (ale cărei frontiere maritime au o lungime de peste 38 mii de kilometri). Este destinat protecției apelor teritoriale, bazelor navale, obiectivelor strategice de infrastructură și luptEI antidesant.“Bal” a consolidat semnicativ apărarea peninsulei Crimeea și a regiunii Kaliningrad, zonei Arctice, Orientului Îndepărtat. În cadrul unor exerciții recente ale Flotei Rusești, navele au detectat țintele, au transmis coordonatele sistemelor de rachetă de coastă, au aplicat lovituri asupra inamicului.“Bal” reprezintă o armă inteligentă și cu o exactitate înaltă, creată pentru consolidarea zonei de distrugere a „Bastionului”. Sistemul este capabil să îndeplinească sarcinile în mod autonom și în componența altor sisteme de apărare. Rachetele cu o lungime relativ mică (de aproximativ 4 metri) demonstrează constant o eficiență înaltă în cadrul lansărilor din mările Barents, Neagră, Ohotsk, Japoneză.Racheta antinavă cu o precizie înaltă H-35, cu un sistem combinat de orientare și cu o masă start de aproximativ 620 de kilograme, zboară spre țintă cu o viteză de 270-280 metri pe secundă, la o înalțime de 4-15 metri deasupra apei, funcționează conform principiului “ai tras – ai uitat”. Adică, după lansare poate fi schimbată imediat poziționarea (pentru a evita lovitura de răspuns din partea inamicului).Combinația dintre propulsorul cu combustibil solid și motorul turboreactor permite rachetei “Uran” să coboare la o altitudine de 2 metri deasupra apei în faza finală a traiectoriei și să lovească ținta într-o zonă inaccesibilă pentru sistemele de apărare antiaeriană a inamicului. Focoasa cu o masă de 145 de kilograme poate scufunda un distrugător, o fregată sau o corvetă. Un roi din astfel de rachete poate distruge o navă militară de orice tonaj.Dacă sistemul de coastă „Rubej” lansează o rachetă pe minut, “Bastion” lansează două, iar “Bal” – 32 de rachete. La capitolul viteză, putere, invizibilitate și exactitatea orientării la țintă, racheta subsonică H-35 depășește racheta antibarcă americană „Harpoon”.Sistemul „Bal” are un sistem multistadial de căutare și urmărire a țintei – propriu zis radarul sistemului și stațiile de tip “Podsolnuh” (pentru detectarea inamicului de la o distanță de 500 de kilometri și urmărire simultană a 300 de ținte). Are capacitatea de a distruge ținte maritime, afându-se la o distanță de până la 10 kilometri de linia țărmului.Toate sunt amplasate pe un șasiu cu patru axe din familia MAZ (cu care sunt dotate “Iskander” și “Triumf”). Sistemul mobil de lansare cu o masă de 24 de tone poate atinge o viteză de până la 75 de kilometri pe oră (deplasare fără realimentare – până la 1000 de kilometri), se adaptează la orice condiții meteorologice (de la -40, la +50), este capabil să depășească un relief cu o înclinare de 55 de grade, un șanț cu o lățime de 2,5 de metri sau un bazin acvatic cu o adâncime de 1,4 metri și să treacă rapid într-un regim de luptă în 10 minute.“Bal” poate fi transportat într-o perioadă foarte scurtă pe căi aeriene, căi ferate sau de transport naval în orice teatru de operațiuni militare.Potențialul de exportAnsamblul de capacități de luptă al versiunii de export a sistemului „Bal-E” (cu o rază de acțiune de până la 120 de kilometri) îl face un campion printre sistemele similare, de tip Harpoon Block 2 (SUA), Exocet MM 40 Block 3 (Franța), RBS 15 Mk3 (Suedia) și Penguin NSM (Norvegia).În cadrul lansărilor de testare s-a stabilit că printr-o salvă cu 32 de rachete pot fi distruse cel puțin trei fregate. În raportul dintre “preț și eficacitate” racheta antinavă H-35UE nu are egal în lume.Apropo, racheta este unificată și poate fi utilizată în variantă cu bazare aeriană – în Rusia și alte țări. Așa cum era de așteptat “Bal-E” atrage o atenție sporită specialiștilor, în special din Azerbaidjan, Venezuela, India. Sunt vândute în Vietnam. Exportul de arme de o tehnologie avansată asigură un volum stabil de 15 miliarde de dolari pe an și a doua poziție în lume după SUA.Logica extratereștrilorMiniștrii Apărării țărilor NATO au discutat pe 21 octombrie cum poate fi intensificată “descurajarea” Rusiei și au adoptat un plan atotcuprinzător de reacție la “o amenințare tot mai mare din partea sistemelor de rachetă ale Rusiei”.Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat: “Marea Neagră are o importanță strategică pentru NATO. Trei aliați din NATO sunt țări maritime: Turcia, România și Bulgaria. Avem doi parteneri foarte apropiați – Georgia și Ucraina. Am văzut anexarea ilegală a Crimeei, am văzut comportamentul agresiv al Rusiei în Marea Neagră... Ne-am sporit prezența în regiune, în aer, pe uscat și pe mare, evaluăm în permanență ce mai putem întreprinde, din contul extinderii prezenței și din contul sporirii capacităților noastre de desfășurare a forțelor în caz de necesitate”.Ministrul Apărării al Germaniei, Annegret Kramp-Karrenbauer, a mers și mai departe și a îndemnat colegii din NATO să demonstreze disponibilitatea de a utiliza armele pentru ca Rusiei nici să nu-i treacă prin gând să atace partenerii aliaților în Marea Neagră.În cadrul vizitei recente la București pe 21 octombrie, șeful Pentagonului a făcut o aluzie la o viitoare desfășurare a forțelor în Marea Neagră. Baza aeriană Mihail Kogâlniceanu a beneficiat de milioane de dolari sub formă de investiții și găzduiește câteva sute de militari americani într-un format de rotație permanentă (de nouă luni).Pe teritoriul României și Poloniei continuă îmbunătățirea zonelor de poziționare a sistemelor americane de apărare antirachetă și sunt desfășurate sistemele universale de lansare Mk-41, capabile să lanseze atât rachete interceptoare, cât și rachetele de croazieră Tomahawk cu focoase nucleare.Mai devreme Rusia a propus instituirea unui moratoriu la amplasarea rachetelor cu o rază medie și scurtă de acțiune în Europa, însă statele NATO au ignorant ideea.Rusia are cu ce răspunde la cursa înarmărilor impusă de Occidentul colectiv – e puțin probabil ca americanilor și aliaților lor să le fie pe plac “Bal” și alte argumente pertinente.

