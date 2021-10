Alimente care trebuie evitate pentru a preveni demența

https://sputnik.md/20211025/alimente-preveni-dementa-45857700.html

Citiți în articolul Sputnik Moldova cum se poate preveni demenţa printr-o alimentaţie corectă.Demența este un termen general care se referă la declinul memoriei și al funcției cognitive care apare uneori pe măsură ce oamenii îmbătrânesc.Pericolul carbohidraților în alimentațieAlimentaţia are un rol important în posibila dezvoltare a demenței: anumite alimente pot îmbunătăți sănătatea creierului, iar altele pot crește riscul de declin cognitiv.Un studiu publicat în New England Journal of Medicine analizează riscul de demență la persoanele cu și fără diabet, iar concluzia studiului este că riscul crește semnificativ odată cu creșterea nivelului de glucoză.Astfel, se dovedește că alimentele care ne supun cel mai mult acestui risc sunt cele care conţin carbohidrați rafinați, care cresc rapid nivelul de glucoză din organism.Când consumăm carbohidrați, organismul le transformă în zahăr. Acest zahăr ajunge în sânge, crescând nivelul de glucoză din sânge.Organismul procesează carbohidrații în ritmuri diferite, iar cei mai rafinați, cum ar fi pâinea albă și alte zaharide cu un nivel ridicat de procesare, cresc nivelul de zahăr din sânge într-un ritm mai rapid.Această fluctuație a nivelului de zahăr poate duce la mai multe probleme de sănătate în timp, inclusiv la unul dintre principalii factori de risc pentru demență: diabetul de tip 2.Diabetul este considerat un factor de risc pentru demență de ceva timp, dar noi descoperiri sugerează că excesul de zahăr din dietă poate avea un impact negativ asupra sănătății creierului chiar și în cazul persoanelor care nu suferă de diabet.Cum se reduce riscul dezvoltării demenței?Din nefericire pentru iubitorii de pâine albă, datele din studiu, citat de Sputnik Mundo, arată pericolul alimentelor rafinate cu conţinut de carbohidrați și rolului lor în riscul de a dezvolta demență, astfel că trebuie să avem grijă ce cantitate din acest tip de alimente consumăm zilnic.Alegerea unor produse alimentare cu un indice glicemic mai scăzut ne ajută să reducem riscul dezvoltării demenței. Este vorba în general de alimente cu mai multe fibre, precum cereale integrale, fructe, legume și leguminoase.

