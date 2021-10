https://sputnik.md/20211025/bruter-stanga-este-in-declin-in-intreaga-lume-45864899.html

Bruter: cu mici excepții, stânga este în declin în întreaga lume

Bruter: cu mici excepții, stânga este în declin în întreaga lume

Analistul politic a vorbit despre degradarea globală a partidelor de stânga și a menționat că Moldova nu este o excepție.

2021-10-25T09:06+0300

2021-10-25T09:06+0300

2021-10-25T10:13+0300

analize și opinii

europa

politică

în lume

stânga

moldova

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/04/35366211_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_8ad10d365aa4f8bbfb0792ca655a66b8.jpg

CHIȘINĂU, 25 oct – Sputnik. Astăzi, opoziția de stânga din Moldova nu rezistă deocamdată presiunii puterii pro-europene.Opinia a fost exprimată în studioul Sputnik Moldova de către analistul politic, expertul Institutului de Studii Umanitare și Politice din Federația Rusă Vladimir Bruter.Potrivit acestuia, flancul stâng, așa cum a fost el până acum, și-a încetat existența. Acesta va continua să degradeze pentru că el nu are idei, nu are resurse, de aceea el urmează să-și ocupe locul său firesc.Bruter a menționat că, sub această formă, partidele românești de stânga se vor opune permanent așa-zisului curentului ”mainstream”, mai mult decât atât, în România flancul stâng se bazează pe dezbinarea teritorială a țării, care a fost, este și va fi. În Moldova nu este nimic de acest gen, iar faptul că aici stânga pierde treptat teren este în deplină concordanță cu tendință politică actuală."Flancul stâng degradează și în ​​Germania, și în Bulgaria, și în Polonia, unde el a degradat la limită. Ultimele alegeri din Cehia s-au încheiat cu faptul că, concomitent, două partide de stânga - comuniști și social-democrați - pentru prima dată în 30 de ani nu au acces în Parlament", a adăugat expertul.

europa

moldova

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Știri

ro_MD

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

europa, politică, în lume, stânga, moldova