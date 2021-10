https://sputnik.md/20211025/castigatorii-concursului-fotografic-andrei-stenin-45869356.html

Au fost anunțați câștigătorii Marelui Premiu al concursului fotografic „Andrei Stenin”

Concursul internațional de fotografie „Andrei Stenin” își propune să sprijine tinerii fotografi

CHIȘINĂU, 25 oct - Sputnik. Concursul internațional pentru tinerii fotografi "Andrei Stenin" a anunțat câștigătorii. În 2021, premiul principal al competiției a fost câștigat de două lucrări simultan: o serie fotografică a fotografului din Sankt Petersburg Maria Gheliman „M + T” și o singură fotografie a reporterului din Turcia Sebnem Koshkun intitulată „Noul pericol pentru lumea subacvatică: deșeurile COVID-19 ".Anunțul despre câștigătorii Marelui Premiu a fost făcut în cadrul unei ceremonii online în centrul de presă multimedia al organizatorului concursului, grupul media Rossiya Segodnya. Vorbind despre lucrările competiției din 2021, directorul general al Agenției Internaționale de Presă Dmitri Kiselev a remarcat: „Fotografia este o artă foarte onestă și conservatoare în zilele noastre. Pentru a face o fotografie, trebuie să fii aproape de erou. Și acesta ar putea fi un război, un conflict civil. Și Andrei Stenin a ajuns în aproape toate punctele fierbinți ale lumii ".Ambele lucrări, câștigătoare ale Marelui Premiu, sunt povești sincere și vii spuse în limbajul fotografiei.Seria „M + T” este o poveste emoționantă despre dragostea unui cuplu în vârstă cu sindrom Down din satul social „Svetlana”, în care persoanele cu diverse dizabilități de dezvoltare psihică și fizică trăiesc liber împreună cu educatori și voluntari.Principalul lucru în munca pentru realizarea seriei, pe care Maria Gheliman a filmat-o în regiunea Leningrad timp de mai bine de un an, a fost ideea că dragostea nu are limite.Vorbind despre participarea sa la concurs, autoarea a subliniat: „Pentru mine, participarea la Concursul „Andrei Stenin” este o oportunitate de a atrage atenția publicului asupra subiectului social al cercetării mele, de a împărtăși viziunea mea, este o oportunitate de dialog. În fiecare an îmi depun lucrările la acest concurs cu un juriu internațional profesionist, deoarece este o platformă excelentă de exprimare, sprijin financiar demn al tinerilor fotografi și o abordare profesionistă față de expoziția câștigătorilor.”Un alt câștigător al Marelui Premiu din 2021 a fost fotografia jurnalistului turc Sebnem Koshkun, în care scafandrul Shahika Erciumen, membru al Programului de dezvoltare al ONU pentru protecția lumii subacvatice, se scufundă în Bosfor.Vorbind despre munca sa, Shebnem a subliniat că a vrut să facă filmarea specială. „Scopul meu a fost să-mi exprim opinia și să atrag atenția asupra problemei. De mulți ani lucrez la tema poluării marine cu deșeuri de plastic. Încă înainte de pandemie nu puteam face față cantității uriașe de plastic din ecosistemul nostru, iar el există doar de aproximativ 60-70 de ani. Fotografia a fost făcută în Bosfor. Aveam de gând să caut gunoi în timpul scufundării. Dar nu era nevoie să caut: era peste tot.”La ceremonia online au fost anunțate și premiile pentru laureații din 2021. Membrul juriului Ruth Eichhorn (Germania), curator independent și editor foto, fost director foto al ediției germane GEO, a declarat despre lucrările câștigătoare: „2020 a fost cu adevărat unic în istorie din mai multe motive. Majoritatea fotografilor nu au avut ocazia să călătorească și, prin urmare, să-și finalizeze sau chiar să-și înceapă proiectele și sarcinile. Prin urmare, așteptările mele au fost mai modeste decât de obicei. Cu toate acestea, primele fotografii m-au inspirat și m-au entuziasmat. Storytellingul va fi întotdeauna relevant. Se poate schimba și dezvolta, dar nu va muri. Fiecare generație are o poveste de spus. Fotografia este un limbaj universal al timpului nostru care nu are nevoie de traducere". Ruth a mai menționat că "... lucrările selectate nu sunt doar o imagine de ansamblu asupra evenimentelor mondiale. Este o călătorie fotografică, un puzzle vizual care aduce un omagiu fotografilor și punctului lor de vedere". Primul loc în nominalizarea „Știri de top” l-au obținut epitaful vizual intitulat „Prețul uman al COVID-19” al fotojurnalistul indonezian Joshua Iruandi și lucrarea fotografului indian Chandan Hannah „Dezbinarea” despre protestele din Minneapolis, SUA, din primăvara și vara anului 2020. Lucrarea fotoreporterului Chang Xu de pe platforma festivalului de schi Vasaloppet China 2020 a devenit cea mai bună fotografie la nominalizarea „Planeta mea”.Printre câștigători se numără și cronica documentară a unei catastrofe umanitare fără precedent din ultimii 25 de ani „Invazia lăcustelor în Africa de Est” a spaniolului Luis Tato, câștigător multiplu al locurilor premiate la concursul Stenin din diferiți ani, inclusiv al Marelui Premiu 2020.În nominalizarea sport, cea mai bună lucrare a fost fotografia „Parkour on the Ruins” a reporterului sirian Muneb Taym.A fost premiară și lucrarea rusoaicei Daria Isaeva „Jocurile Olimpice la domiciliu” - o sesiune foto la distanță cu sportivi care nu au oprit antrenamentul preolimpic acasă, în carantină, vara trecută.În nominalizarea „Portret. Un erou al timpului nostru” primele locuri au fost acordate fotojurnaliştilor din Rusia şi India. La categoria single, a fost premiată fotografia rusului Serghei Bobîliov „Fețele timpului nostru” - un semn al respectului nemărginit pentru medicii care salvează vieți în timpul pandemiei coronavirusului.Printre seriile din această categorie, cel mai bun a fost un reportajul foto alb-negru al fotografului independent din India Sharafat Ali „Kashmir: Moștenire controversată”.Lista completă a premiilor pentru laureații concursului 2021 este publicată pe site-ul web. Lucrările selectate ale câștigătorilor au putut fi admirate de la începutul până la jumătatea lunii octombrie pe bulevardul Gogolevski din Moscova în formatul unei expoziții stradale.În 2021, au fost acordate premii lucrărilor în trei nominalizări - „Știri de top”, „Planeta mea” și „Portret. Un erou al timpului nostru”.Partenerii la nominalizări au fost mass-media internaționale de top, cum ar fi United Shanghai Media Group (OSHMG) și All-Arab Information Holding Al-Mayadin TV, precum și una dintre cele mai mari organizații umanitare din lume - Comitetul Internațional al Crucii Roșii (CICR).Cele mai bune, potrivit partenerilor, au fost: fotografia „Costul uman al COVID-19” de Joshua Iruandi și seria foto „Rana sângeroasă a Europei” de Alexander Ermocenko, premiată cu un premiu special al Comitetului Internațional al Crucii Roșii „Pentru Fotografie Umanitară” la categoria „Știri de top”.O serie de portrete ale medicilor care luptă cu COVID-19, „Gloria Profilacticii” de Patrick Juncker, a obținut premiul special Al-Mayadin TV în nominalizarea „Portret”. Un erou al timpului nostru, cronica documentară a lui Luis Tato, „Invazia lăcustelor în estul Africii”, s-a învrednicit de înalta apreciere a United Shanghai Media Group la categoria „Planeta mea”.Despre concursConcursul Internațional de Fotoreportaj Andrei Stenin, organizat de Agenția Internațională de Știri Rossiya Segodnya sub auspiciile Comisiei RF pentru UNESCO, își propune să sprijine tinerii fotografi și să atragă atenția publicului asupra sarcinilor fotoperiodismului modern. Aceasta este o platformă pentru tinerii fotografi - talentați, sensibili și deschiși la tot ce este nou, unde ne atrag atenția asupra oamenilor și evenimentelor din apropierea noastră.Partenerii generali de informare ai competiției sunt: ​​canalul de televiziune de stat integral rus „Rossiya-Cultura”, canalul de televiziune „Moscova 24”, portalul de informații și știri Vesti.Ru.

