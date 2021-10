https://sputnik.md/20211025/prognoza-meteo-chisinau-balti-temperatura-aerului-45886064.html

Prognoza meteo în Chișinău și Bălți: Temperatura aerului

Prognoza meteo în Chișinău și Bălți: Temperatura aerului

Prognoza meteo în Chișinău și Bălți pe 26 octombrie: Temperatura aerului

2021-10-25

2021-10-25T17:50+0300

2021-10-25T17:50+0300

chișinău

bălți

prognoza meteo

știri din moldova

CHIȘINĂU, 25 oct - Sputnik. Marți, pe 26 octombrie 2020, în Chișinău se așteaptă ca temperatura aerului să atingă +11.. +13 grade. În nordul Moldovei temperatura va oscila între +10..+13 grade, în centru vor fi +11..+14, iar la sud +11..+13.La noapte în Chișinău vor fi înghețuri la suprafața solului. Temperatura minimă va fi de zero grade. În nordul țării temperatura va coborî până la minus 2 grade. La Bălți, pe timp de zi se vor înregistra plus 9 grade. Pe timp de noapte însă la Bălți se va înregistra temperatura de 2 grade cel mult. Temperatura aerului va crește treptat pe parcursul săptămânii - de la maxime de plus 15 grade la plus 18 grade Celsius.

