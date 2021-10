https://sputnik.md/20211025/spinu-miercuri-ne-intalnim-cu-miller-la-o-noua-runda-de-discutii-45871976.html

Spînu, despre negocierile cu Gazprom: Miercuri ne întâlnim cu Miller la Sankt Petersburg

Spînu, despre negocierile cu Gazprom: Miercuri ne întâlnim cu Miller la Sankt Petersburg

Spînu face dezvăluiri despre negocierile cu Gazprom

2021-10-25

2021-10-25T13:05+0300

2021-10-25T13:54+0300

politică

rusia

negocieri

gaz

andrei spînu

CHIȘINĂU, 25 oct - Sputnik. Andrei Spînu a anunțat că miercuri la Sankt Petersburg va avea loc o nouă rundă de negocieri cu Gazprom. El se va întâlni deja cu șeful concernului rus, Alexei Miller.Ministru Infrastructurii a menționat că speră să ajungă la un compromis cu concernul rus Gazprom. El a remarcat că la întreprinderea Moldovagaz va fi efectuat un audit pentru a vedea cum s-a acumulat datoria de peste 700 de milioane de dolari a malului drept al Nistrului.„Această datorie începe încă din anul 1994. Noi suntem gata să continuăm discuțiile pe problema datoriei, dar poziția noastră rămâne neschimbată. Avem nevoie de o evaluare, un audit independent care să confirme această datorie înainte ca să putem semna orice fel de angajament", a spus vicepremierul. Spînu a menționat că mai multe detalii despre negocieri va oferi după runda de discuții care va avea loc miercuri la Sankt Petersburg.Criza gazelor din MoldovaGazprom a anunțat pe 23 octombrie că nu va prelungi contractul cu Moldova, dacă autoritățile moldovene nu vor plăti integral datoria de peste 700 de milioane de dolari.Reprezentantul concernului rus Serghei Kuprianov a declarat că situația dificilă în sectorul gazelor naturale cu care se confruntă Moldova s-a creat din cauza autorităților republicii.Kuprianov a explicat că republica a acumulat o datorie pentru gazul deja furnizat.„În prezent, suma datoriei este de 433 milioane dolari și, ținând cont de întârzierea efectuării plăților, suma totală datorată este de 709 milioane dolari.Kuprianov a spus că Gazprom este gata să prelungească contractul de furnizare a gazelor către Moldova cu rambursarea integrală a datoriei.„În ciuda datoriilor acumulate, partea moldovenească solicită prelungirea contractului de furnizare a gazelor pentru lunile octombrie și noiembrie ale acestui an. Gazprom a mers și aici în întâmpinare - a semnat un contract pentru octombrie și este gata să prelungească contractul pentru noiembrie, dacă partea moldovenească va plăti integral pentru livrările din septembrie și octombrie curent", a spus el.Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale al Moldovei Andrei Spînu a anunțat duminică că nu a ajuns la o înțelegere cu Gazprom în urma ultimei runde de negocieri și că prețul pe care l-ar cere concernul rus ar fi chiar mai mare decât cel de piață.Anterior Spînu a mai fost în Federația Rusă, unde a discutat cu reprezentanții Gazprom despre asigurarea Moldovei cu gaze. Atunci el s-a întâlnit cu Elena Burmistrova, vicepreședintele de management Gazprom și directorul general al Gazprom Export.Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale a spus că a cerut să fie păstrat prețul vechi pentru gazele naturale livrate Republicii Moldova.„Noi insistăm pe prelungirea contractului la formula veche. Pentru trimestrul 4 - 214 dolari mia metri cubi. În trimestrul unul din anul viitor vorbim de 280 de dolari per mia de metri cubi. Vom cere prelungirea contractului la condițiile anului trecut", a spus atunci Andrei Spînu.În context, a fost formată o echipă de experți ai Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, ai Moldovagaz și Gazprom.Spînu a mai spus că, în cazul în care nu se va ajunge la o înțelegere cu Rusia, Guvernul mai are un plan de alternativă. Apoi, Spînu a anunțat pe pagina sa de Telegram că pleacă în Polonia să discute despre asigurarea țării cu gaze.Asta deși cu o zi mai devreme guvernarea a anunțat că l-a invitat la Chișinău pe șeful adjunct al Administrației Prezidențiale a Federației Ruse, Dmitri Kozak. Reprezentanții oficialului rus au anunțat că în săptămâna curentă vizita în Moldova nu este posibilă.Moldova a solicitat apoi ajutor Ucrainei în aprovizionarea cu gaz, iar Kievul a anunțat că va transmite gaz țării noastre pe bază rambursabilă.El a spus că Kievul este interesat ca Moldova să aibă gaze, întrucât țările sunt unite printr-un singur sistem energetic, iar în Ucraina „există un anumit teritoriu care primește gaze din Moldova".Contractul dintre "Moldovagaz" și "Gazprom" a expirat la 30 septembrie și a fost prelungit cu o lună. Conform prevederilor noi, Moldova achiziționează acum gaz la 790 dolari pe mie de metri cubi. "Moldovagaz" a importat gaz în baza contractului care a fost semnat în 2008 și care a fost prelungit ulterior.

