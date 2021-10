https://sputnik.md/20211027/dorin-chirtoaca-pleca-din-politica-45935961.html

Dorin Chirtoacă pleacă din politică – renunță la șefia PL

Dorin Chirtoacă pleacă din politică – renunță la șefia PL

Chirtoacă pleacă din politică – el își va depune mandatul de consilier municipal și va renunța la calitatea de președinte al PL.

2021-10-27T11:36+0300

2021-10-27T11:36+0300

2021-10-27T12:35+0300

societate

dorin chirtoacă

politică

pl

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1621/86/16218669_0:27:1280:747_1920x0_80_0_0_b2947fadd18cf8a88ad27c001b24ed1b.jpg

CHIȘINĂU, 27 oct – Sputnik. Liderul Partidului Liberal, Dorin Chirtoacă, și-a anunțat pe pagina de Facebook plecarea din politică, în contextul dezamăgirilor pe care i le-a produs noua guvernare.Într-o lungă scrisoare adresată ”partenerilor din Europa și SUA”, el face o înșiruire cronologică a tuturor activităților în care a fost implicat, demnităților pe care le-a deținut, și atitudinile pe care le-a luat față de ”ilegalitățile si derapajele care au avut loc in Republica Moldova”, amintind și de arestarea și suspendarea sa ”ilegală” din funcția de primar al Chișinăului în 2017.El se declară consternat de faptul că noua guvernare îi promovează pe ”procurorii regimului Plahotniuc - D. Robu, V. Furtuna, V. Morari”, aceștia fiind cei care i-ar fi fabricat dosarele.În opinia lui Chirtoacă, promovarea acelorași procurori ai statului capturat la vârful sistemului de justiție, pentru a doua oara in ultimii ani, este un act deliberat, este o ofensa si o insulta la adresa CoE, UE și a celor care s-au opus regimului Plahotniuc.Cu asemenea personaje, este sigur Chirtoacă, lupta cu corupția va fi doar mimata, iar acest lucru va duce ”nu numai la discreditarea reformei în justiție, dar la o nouă discreditare a cursului european al RM”.În afara de dezamăgire si dezgust, nu există alte stări”, a scris politicianul, menționând că nu vede o altă soluție de a-și apăra ”cauza si onoarea” decât poate la CEDO.”Prin urmare, in acest moment, nu vad alta cale decât ca, în semn de protest, să-mi depun mandatul de consilier municipal, să renunț la calitatea de președinte al PL si să-mi întrerup astfel activitatea politică, pentru a aștepta în tăcere si demnitate, deznodământul acestei situații penibile”, a scris el.Totuși, Chirtoacă spune că rămâne în continuare membru al PL.Amintim că fostul primar al Chișinăului, Dorin Chirtoacă, este acuzat în dosarul parcărilor cu plată, pentru abuz de putere, precum și cauzarea de prejudicii în proporții deosebit de mari.

https://sputnik.md/20211016/pavel-filip-retrage-functia-de-presedinte-al-pd-45562621.html

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Știri

ro_MD

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

dorin chirtoacă, politică, pl