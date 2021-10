https://sputnik.md/20211027/moldova-trei-licitatie-gaz-45940230.html

Moldova anunță a treia licitație pentru cumpărarea a 1,5 milioane de metri cubi de gaz

2021-10-27T13:15+0300

CHIȘINĂU, 27 oct – Sputnik. Republica Moldova a anunțat a treia licitație pentru achiziționarea de probă a 1,5 milioane de metri cubi de gaz pentru menținerea presiunii în sistem. Tenderul este organizat a treia zi la rând de compania Energocom, asta după ce autoritățile de la Chișinău nu au reușit să obțină un contract avantajos cu concernul rus Gazprom.Anterior, țara noastră a organizat două licitații similare. Primul a fost câștigat de compania poloneză PGNiG, iar al doilea - de compania olandeză Vitol. În ambele cazuri, a fost achiziționate câte un milion de metri cubi de gaz, iar prețul de procurare nu a fost dezvăluit.Potrivit companiei Energocom, termenul de depunere a ofertelor este până la ora 13:00. În oferta celor de la Energocom este indicat că gazele naturale vor fi livrate începând de joi prin punctul din Oleksiivka, Ucraina, şi va tranzita conducta de distribuţie Căuşeni - Todireşti - Tohatin.În această dimineață, compania Moldovatransgaz a anunțat că Ucraina și România au împrumutat gaz Republicii Moldova pentru echilibrarea presiunii din sistemul de transport al gazelor.Criza gazelor din MoldovaGazprom a anunțat pe 23 octombrie că nu va prelungi contractul cu Moldova, dacă autoritățile moldovene nu vor plăti integral datoria de peste 700 de milioane de dolari.Reprezentantul concernului rus Serghei Kuprianov a declarat că situația dificilă în sectorul gazelor naturale cu care se confruntă Moldova s-a creat din cauza autorităților moldovenești."S-a creat o situație foarte dificilă cu furnizarea gazelor rusești către Moldova. Vina pentru aceasta revine în totalitate autorităților moldovenești. Vorbim despre criza neplăților din partea Moldovei pentru gazul rusesc. (...) Aici nu este vorba de politică, Gazprom este o societate pe acțiuni și nu poate opera cu pierderi, nu își poate permite să nu plătească impozite la bugetul Federației Ruse. Există limite pentru răbdare. Moldova însăși provoacă o criză cu propriile mâini", a spus Kuprianov.Kuprianov a explicat că Republica Moldova a acumulat o datorie pentru gazul deja furnizat.În același timp, reprezentanții Moldovei, din anumite motive, nu vor să recunoască suma acumulată a datoriei. De asemenea, reprezentanților Moldovei nu le place prețul gazului, deși prețurile aici sunt clare și transparente", a adăugat el.Kuprianov a spus că Gazprom este gata să prelungească contractul de furnizare a gazelor către Moldova cu rambursarea integrală a datoriei.„În ciuda datoriilor acumulate, partea moldovenească solicită prelungirea contractului de furnizare a gazelor pentru lunile octombrie și noiembrie ale acestui an. Gazprom a mers și aici în întâmpinare - a semnat un contract pentru octombrie și este gata să prelungească contractul pentru noiembrie, dacă partea moldovenească va plăti integral pentru livrările din septembrie și octombrie curent”, a spus el.Kuprianov a menționat că „dacă plata pentru aprovizionarea cu gaze nu este efectuată integral și, în consecință, un nou contract nu este semnat de la 1 decembrie anul curent, atunci Gazprom va opri aprovizionarea cu gaze a Moldovei”.Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale al Moldovei Andrei Spînu a anunțat duminică că nu a ajuns la o înțelegere cu Gazprom în urma ultimei runde de negocieri și că prețul pe care l-ar cere concernul rus ar fi chiar mai mare decât cel de piață.„Prețul cerut, care include condiții financiare și nefinanciare, inclusiv achitarea în termeni restrânși a datoriei istorice, este mai mare decât ofertele de pe piețele internaționale de gaz. Republica Moldova nu poate accepta să plătească un preț la gaz mai mare decât toate celelalte state din regiune. Ne dorim o nouă rundă de discuții cu Gazprom. În același timp, vom căuta furnizori alternativi, pentru a ne asigura că țara are gaz și că diversicăm sursele de aprovizionare”, a spus Spînu.Anterior Spînu a mai fost în Federația Rusă, unde a discutat cu reprezentanții Gazprom despre asigurarea Moldovei cu gaze. Atunci el s-a întâlnit cu Elena Burmistrova, vicepreședintele de management Gazprom și directorul general al Gazprom Export.Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale a spus că a cerut să fie păstrat prețul vechi pentru gazele naturale livrate Republicii Moldova.„Noi insistăm pe prelungirea contractului la formula veche. Pentru trimestrul 4 - 214 dolari mia metri cubi. În trimestrul unul din anul viitor vorbim de 280 de dolari per mia de metri cubi. Vom cere prelungirea contractului la condițiile anului trecut”, a spus atunci Andrei Spînu.În context, a fost formată o echipă de experți ai Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, ai Moldovagaz și Gazprom.Spînu a mai spus că, în cazul în care nu se va ajunge la o înțelegere cu Rusia, Guvernul mai are un plan de alternativă. Apoi, Spînu a anunțat pe pagina sa de Telegram că pleacă în Polonia să discute despre asigurarea țării cu gaze.Asta deși cu o zi mai devreme guvernarea a anunțat că l-a invitat la Chișinău pe șeful adjunct al Administrației Prezidențiale a Federației Ruse, Dmitri Kozak. Reprezentanții oficialului rus au anunțat că în săptămâna curentă vizita în Moldova nu este posibilă.Moldova a solicitat apoi ajutor Ucrainei în aprovizionarea cu gaz, iar Kievul a anunțat că va transmite gaz țării noastre pe bază rambursabilă."Credem că ne putem permite să facem acest lucru și spunem că acest gaz nu va fi furnizat pentru bani, ci va fi dat pentru o anumită perioadă, astfel încât Moldova să ne returneze acest gaz", a declarat Alexei Danilov, secretar al Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei.El a spus că Kievul este interesat ca Moldova să aibă gaze, întrucât țările sunt unite printr-un singur sistem energetic, iar în Ucraina „există un anumit teritoriu care primește gaze din Moldova”.După două tentative eșuate, Andrei Spînu pleacă astăzi pentru a treia oară în Federația Rusă să negocieze cu Gazprom un nou contract de livrare a gazelor, în speranța că de această dată norocul „îi va surâde”.Pe 22 octombrie, în Republica Moldova a fost declarată stare de urgență în sectorul energetică pentru 30 de zile.Contractul dintre ”Moldovagaz” și ”Gazprom” a expirat la 30 septembrie și a fost prelungit cu o lună. Conform prevederilor noi, Moldova achiziționează acum gaz la 790 dolari pe mie de metri cubi. ”Moldovagaz” a importat gaz în baza contractului care a fost semnat în 2008 și care a fost prelungit ulterior.

