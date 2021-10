https://sputnik.md/20211027/putin-indeamna-sa-fie-asigurat-accesul-liber-al-cetatenilor-la-vaccinare-45953143.html

Putin îndeamnă să fie asigurat accesul liber al cetățenilor din toate țările la vaccinuri

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a ținut un discurs în cadrul Summitului Asiei de Est, la care participă 18 țări din regiune.

CHIȘINĂU, 27 oct – Sputnik. Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a rostit un discurs în regim de videoconferință la cel de-al XVI-lea summit al Asiei de Est (ASEAN). Șeful statul a subliniat că Rusia se pronunță pentru recunoașterea reciprocă a certificatelor de vaccinare.Putin le-a mulțumit partenerilor din regiunea Asia-Pacific pentru cooperarea în localizarea producției de vaccinuri și a menționat că Moscova este dispusă să-și împărtășească experiența în combaterea pandemiei, inclusiv prin donarea testelor pentru COVID-19 și reactivi pentru diagnosticare, precum și extinderea programului de instruire a epidemiologilor din țările ASEAN în baza Centrului de studiere a problemelor de securitate biologică din Asia-Pacific din Vladivostok.El a propus inițierea unui mecanism de cooperare antipandemică sub egida summitului Asiei de Est și a asigura că experții ruși vor prezenta “idei concrete în acest sens”.Un alt aspect al discursului președintelui rus a fost securitatea în regiune. Potrivit lui, este important ca țările să nu-și relaxeze eforturile comune.“Acest lucru este actual luând în considerare faptul că numărul de provocări și amenințări în regiunea Asia-Pacific nu se reduce, ci chiar crește, se acutizează situații conflictuale vechi și sunt generate altele noi”, a declarat Putin.Liderul rus nu a exclus că în regiunea Asia-Pacific ar fi posibile noi runde ale cursei înarmărilor.“Noi am menționat în mai multe rânduri că, odată cu încetarea INF, regiunea se va confrunta cu problema unei posibile apariții a acestor mijloace de atac în spațiul lor, respectiv, cu o nouă rundă a cursei înarmărilor”, a adăugat el.Putin a amintit că Rusia a anunțat în mod unilateral un moratoriu privind desfășurarea rachetelor de acest fel și a îndemnat alte țări să se alăture inițiativei. El a subliniat că propunerea rămâne în vigoare, fiind tot mai actuală.La summitul Asiei de Est participă 18 state: zece din cadrul ASEAN (Asociația statelor din Asia de Sud-Est - Brunei, Vietnam, Indonezia, Cambodgia, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapore, Thailanda, Filipine) și parteneri de dialog - Rusia, Australia, India, China, Republica Coreea, Noua Zeelandă, SUA și Japonia.În acest an, Australia, Marea Britanie și SUA au format alianța militară AUKUS, care, în opinia experților, este îndreptată împotriva Chinei. În particular, statele membre sunt îngrijorate de acțiunile Beijingului în Marea Sud-Chineză.

