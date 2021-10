https://sputnik.md/20211028/alegerile-locale-noi-21-noiembrie-hotararea-cnesp-45969343.html

Cum se vor desfășura alegerile locale noi din 21 noiembrie: Hotărârea CNESP

Cum se vor desfășura alegerile locale noi din 21 noiembrie: Hotărârea CNESP

Cum se vor desfășura alegerile locale noi din 21 noiembrie: Măsurile impuse de CNESP

2021-10-28T10:55+0300

2021-10-28T10:55+0300

2021-10-28T11:04+0300

societate

alegeri locale

restricții

covid-19

știri din moldova

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/0b/35454198_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_6913a7d893ba23c78baec1c0528d2269.jpg

CHIȘINĂU, 28 oct - Sputnik. În legătură cu alegerile locale noi care se vor desfășura în data de 21 noiembrie în 15 localități din țară, inclusiv în municipiul Bălți, Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică a decis să instituie măsurile pe care trebuie să le respecte atât alegătorii, cât și funcționarii electorali pentru a preveni răspândirea noului coronavirus. Măsuri de protecție pentru alegătoriMăsuri de protecție pentru funcționarii electoraliMăsuri de protecție pentru concurenții electorali Perioada electorală - ce trebuie să facă președintele organului electoral Președintele organului electoral, în perioada activității acestuia, va organiza monitorizarea stării de sănătate a membrilor și personalului auxiliar (operatori, consultanți, contabili, șoferi) al organului electoral prin: Perioada electorală - măsuri impuse de CNESP Campania electorală - cum se va desfășura Având în vedere riscul transmiterii infecției COVID-19, se recomandă respectarea unor măsuri în cazul organizării de evenimente/întruniri/acțiuni care presupun prezența fizică a participanților, după cum urmează: Organizatorii evenimentelor/întrunirilor/acțiunilor au obligația de a asigura și de a respecta următoarele măsuri și reguli: Campania de informare din ușă în ușă pentru alegători, desfășurată de concurenți electorali sau organizații neguvernamentale, precum și acțiunile de distribuire a materialelor de agitație electorală se vor desfășura în următoarele condiții: Cum se va desfășura ziua alegerilor locale noi Cum vot vota cei cu simptome de COVID-19 Persoanele care manifestă simptome ale infecției respiratorii acute (temperatura mai mare de 37 grade Celsius, tuse, respirație îngreunată etc.) și se prezintă la secția de votare în ziua alegerilor până la ora 15.00 nu vor fi admise în incinta secției de votare, dar vor fi înscrise în lista pentru votare la domiciliu. Pentru persoanele cu manifestări clinice de boală, care s-au prezentat la secția de votare după ora 15.00, se vor crea condiții de votare prin aerisirea încăperii, asigurarea cu mască, mănuși, trecerea prioritară până la cabina de vot și contactul minim cu persoanele aflate în secția de votare. După plecarea persoanei suspecte, va fi efectuată aerisirea și dezinfecția tuturor suprafețelor cu care a contactat persoana, înainte ca altă persoană să contacteze cu ele. Acestor alegători li se va recomanda să se autoizoleze și să informeze telefonic medicul de familie, iar la necesitate să solicite serviciul 112. Accesul în secția de votare în orele votării 07.00-21.00 se va permite, indiferent de starea de sănătate, doar pentru alegătorii care se vor prezenta la secțiile de votare din afara țării și cele pentru alegătorii cu domiciliu în stânga Nistrului. Pentru persoanele care manifestă anumite simptome se vor crea condiții de votare prin aerisirea încăperii, asigurarea cu mască, mănuși, trecerea prioritară până la cabina de vot și contactul minim cu persoanele aflate în secția de votare. După plecarea persoanei suspecte, va fi efectuată aerisirea încăperii, dezinfecția tuturor suprafețelor cu care a contactat persoana, înainte ca altă persoană să contacteze cu ele.Persoanele care sunt în autoizolare (pentru tratament la domiciliu, persoane contacte, persoane revenite de peste hotare și cele care manifestă simptome ale infecției respiratorii acute) își vor putea exercita dreptul de vot la locul aflării, prin depunerea unei cereri la biroul electoral al secției de votare unde alegătorul își are domiciliul/reședința. Cererile pot fi depuse în scris sau în formă verbală, începând cu 2 săptămâni înainte de ziua votării și până la ora 18.00 a zilei precedente votării. În ziua votării, cererile pot fi făcute până la ora 15.00. Ce măsuri se vor întreprinde în a doua zi după alegeriSe vor respecta în mod obligatoriu măsurile de control și combatere a infecției COVID-19 stabilite de către Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică. Prezentarea documentelor și a materialelor electorale se va efectua de către președintele organului electoral însoțit de cel mult un membru. Procedura de recepționare a documentelor și a materialelor electorale se va realiza cu respectarea prevederilor privind distanțarea fizică de 1 metru, utilizarea în spațiile închise a echipamentului de protecție, dezinfectarea spațiului și a echipamentului cu o periodicitate de cel puțin o dată la 3 ore, aerisirea frecventă (cel puțin 10 min. în fiecare oră) a spațiului, iar în caz de posibilitate – aerisirea permanentă. La intrare în localul unde vor fi recepționate documente și materiale, în locuri vizibile și accesibile pentru vizitatori, se vor instala dozatoare cu soluție dezinfectantă pe bază de alcool pentru respectarea igienei mâinilor. 5.5. La intrare în localul unde vor fi recepționate documente și materiale electorale se va efectua obligatoriu măsurarea temperaturii fiecărei persoane.În localitățile în care se vor desfășura alegerile locale noi în data de 21 noiembrie și se află sub Cod roșu, atunci se vor întreprinde și următoarele măsuri: Întrunirile/evenimentele/acțiunile electorale vor fi organizate cu participarea a cel mult 50 de persoane în spații închise sau 100 de persoane în spații deschise, cu asigurarea unei suprafețe de cel puțin 2 m2 pentru fiecare persoană. Durata întrunirilor/evenimentelor/acțiunilor electorale nu va depăși 1 oră în spațiile închise și 2 ore – în spațiile deschise.Nu se admite intrarea în locuințele alegătorilor a persoanelor care participă la acțiuni electorale din ușă în ușă.Funcționarii electorali și personalul auxiliar (operatori, consultanți, contabili, șoferi etc.) vor deține în mod obligatoriu în ziua desfășurării scrutinului Certificatul COVID-19, definit la pct. 5 din anexa nr. 2 la Hotărârea Comisiei Naționale Extraordinare 13 de Sănătate Publică nr. 62 din 22 septembrie. Ministerul Sănătății va acorda Comisiei Electorale Centrale suportul necesar pentru realizarea acestei măsuri.Aici puteți vedea întreaga hotărâre CNESP.

https://sputnik.md/20211028/decizia-integrala-a-cnesp-ce-restrictii-noi-au-fost-impuse-45968293.html

https://sputnik.md/20211028/ultima-ora-petrecerile-au-fost-interzise-de-comisia-sanatate-publica--45966342.html

https://sputnik.md/20211028/ultima-ora-comisia-sanatate-publica-recomanda-extinderea-vacantei-de-toamna--45966149.html

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Alexandrina Chirtoacă https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/07/35396009_568:0:2616:2048_100x100_80_0_0_d6032ede07db2532e4705d0d48daef2f.jpg

Alexandrina Chirtoacă https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/07/35396009_568:0:2616:2048_100x100_80_0_0_d6032ede07db2532e4705d0d48daef2f.jpg

Știri

ro_MD

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Alexandrina Chirtoacă https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/07/35396009_568:0:2616:2048_100x100_80_0_0_d6032ede07db2532e4705d0d48daef2f.jpg

alegeri locale, restricții, covid-19, știri din moldova