Fost ministru al energeticii, despre felul în care decurg negocierile cu Gazprom

Fost ministru al energeticii, despre felul în care decurg negocierile cu Gazprom

Fostul ministru al Energeticii Iacov Timciuc a venit cu aprecieri legate de tratativele Guvernului cu Gazprom.

CHIȘINĂU, 29 oct - Sputnik. Fostul ministru al Energeticii din perioada 2001-2005, Iacov Timciuc, a clasificat tratativele de negociere cu Gazprom ca fiind normale. În cadrul studioului Sputnik Moldova, oficialul a recomandat autorităților din Moldova să gândească la rece și să analizeze situația mondială de pe piața energetică. Precizările au fost făcute în contextul în care ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Andrei Spînu, se află în aceste zile la Sankt Petersburg pentru a negocia prețul la gazele naturale.Amintim că în această săptămână Republica Moldova cumpără gaz natural pentru menținerea presiunii în sistem.Între timp la Sankt Petersburg continuă negocierile cu Gazprom pentru semnarea unui contract pe termen lung. Purtătorul de cuvânt al președintelui rus Dmitri Peskov a declarat că nu s-a ajuns deocamdată la o înțelegere în negocierile cu Moldova privind livrarea gazului.Joi, în cadru unui briefing de presă după reuniunea Consiliului de Asociere RM-UE, prim-ministrul Natalia Gavrilița a declarat că Republica Moldova este interesată de semnarea unui contract pe terme lung, la un preț pe care și-l poate permite.„Această criză energetică a lovit nu doar în republica Moldova. Este o creștere extraordinară pe care mai multe țări europene nu și-o pot permite, de aceea noi pledăm pentru un contract pe care să-l putem onora”, a mai spus Gavrilița.Prim-ministrul Republicii Moldova, Natalia Gavrilița, a declarat că dacă Moldova nu ajunge la un acord cu Gazprom, atunci țara va trebui să cheltuiască în următoarele cinci luni aproximativ 800 de milioane de euro pentru importurile de resurse energetice de la alți furnizori, pentru a face față cererii de iarnă, iar în acest sens ar putea fi necesita asistența UE. Premierul a făcut aceste afirmații într-un interviu pentru Financial Times, relatează RIA Novosti.„În aceste patru-cinci luni, UE trebuie să dea de înțeles clar că sprijină Moldova... Moldova nu are nevoie de volume foarte mari... Sperăm că putem conta pe un sprijin de durată”, a spus politicianul.Chișinăul nu vrea să aleagă între gaze mai ieftine și relații strânse cu Uniunea Europeană, a mai declarat premierul moldovean Natalia Gavrilița.În același timp, Gavrilița a refuzat să comenteze dacă Moldova a primit propuneri de la companiile europene de a cumpăra gaze la un preț sub cel al pieței, ca alternativă la propunerea Gazprom. Potrivit politicianului, „nu există soluții ușoare”. "Noi căutăm un contract pe termen lung, un astfel de preț care să ne ajute să depășim actuala deviere de prețuri. Discutăm diverse opțiuni cu partenerii europeni", a declarat ea.

