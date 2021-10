Igor Dodon s-a vaccinat împotriva COVID-19: Ce ser a ales fostul președinte

„Deși încă am anticorpi împotriva COVID-19, am decis totuși să mă vaccinez. Bineînțeles, cu „Sputnik V”, deoarece consider că acest vaccin este cel mai sigur și mai eficient, dovadă fiind utilizarea acestuia în mai mult de 60 de țări din întreaga lume. Savanții estimează eficacitatea „Sputnik V” cu peste 95%”, a scris Igor Dodon.