Prognoza meteo pentru luna noiembrie: Ce surprize ne pregătește vremea

Ultima lună de toamnă vine cu vreme caldă, informează meteorologii din România, prognoza fiind valabilă parțial și pentru Moldova.

BUCUREȘTI, 29 oct – Sputnik, Georgiana Arsene. Meteorologii români spun că luna noiembrie va fi una mai caldă decât normalul perioadei. Iată, conform prognozei meteo a ANM pe 30 de zile, cum va fi vremea în România în ultima lună de toamnăPrognoza meteo 1- 8 noiembrie 2021Valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice acestei perioade, în toate regiunile, dar cu o abatere termică pozitivă mai accentuată în cele estice și sud-estice.Regimul pluviometric va fi excedentar în jumătatea vestică a țării, dar mai ales în regiunile sud-vestice, iar în rest va fi apropiat de cel normal pentru acest interval.Prognoza meteo 8 - 15 noiembrie 2021Temperatura medie a aerului va avea valori apropiate de cele normale pentru această săptămână, posibil ușor mai ridicate în nord-est.Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă, în toate regiunile.Prognoza meteo 15- 22 noiembrie 2021Temperaturile medii se vor situa ușor peste cele specifice pentru acest interval, în toate regiunile. Regimul pluviometric se va situa în jurul celui normal pentru această perioadă, la nivelul întregii țări.Prognoza meteo 22 - 29 noiembrie 2021Mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele normale pentru această săptămână, în cea mai mare parte a țării, dar mai ales la munte.Cantitățile de precipitații estimate pentru acest interval vor avea o tendință în general deficitară, mai ales în zonele montane, informează meteoromania.ro https://www.meteoromania.ro/avertizari/ .În ce an a mai fost cald în noiembrieNoiembrie, ultima lună de toamnă, ne-a obișnuit, spre finalul ei, cu fenomene specifice anotimpului iarna – lapoviță, ba chiar ninsoare.În nopţile senine, frigul este adesea pătrunzător, iar bruma şi îngheţul la sol sunt fenomene des întâlnite.Masele de aer umed şi cele reci continentale ce se deplasează dinspre Câmpia Rusă se întâlnesc deseori deasupra ţării noastre, astfel că vremea se menţine închisă şi umedă zile în șir. În aceste condiţii şi valorile termice marchează o scădere considerabilă faţă de luna octombrie.Din datele înregistrate în perioada 1961–2020, la stațiile meteorologice din rețeaua Administrației Naționale de Meteorologie, se constată că temperatura medie multianuală a lunii noiembrie (fig.1) nu depăşeşte 8 ºC decât în zona litoralului.În zonele joase din Dobrogea şi Banat, dar şi în Lunca Dunării, mediile de temperatură se situează între 6 şi 8 ºC. În zonele de câmpie şi de deal din Muntenia, Oltenia, Moldova, Banat, Crişana şi Maramureş sunt caracteristice valori medii între 4 şi 6 ºC. În Transilvania, nordul și centrul Moldovei, în Subcarpaţii Moldovei și Subcarpații de Curbură, precum și în estul Maramureșului, temperatura medie variază între 2 şi 4 ºC.În zona montană joasă şi în depresiunile intramontane sunt caracteristice temperaturi medii cuprinse între -2 şi 2ºC, iar în zona montană înaltă (peste 1500 m) aceste valori coboară sub -2 ºC şi uneori, sub -4 ºC .Destul de rar, aerul cald ce vine dinspre bazinul Mării Mediterane pătrunde până la latitudinea ţării noastre, situaţie în care se pot înregistra temperaturi mari, neobişnuite pentru această lună, valorile acestora urcând aproape de 30 ºC.Astfel de temperaturi extreme, maxime absolute pentru un număr mare de staţii meteorologice, s-au înregistrat, de exemplu, în anii: 1926, 1990, 1994, 2004 sau 2010.Ani cu luni noiembrie foarte calde au fost: 1963, 2000, 2010, 2013, 2019.Au existat ani în care s-au înregistrat şi temperaturi minime neobişnuite pentru luna noiembrie, majoritatea sub -10 ºC, ca de exemplu: 1993, 1989, 1975.Ani cu luni noiembrie foarte reci au fost: 1973, 1983, 1988, 1993, 1995 etc. Temperatura minimă absolută a lunii noiembrie în România este -30,8 ºC, înregistrată la stația meteorologică Vf. Omu, în data de 30 noiembrie 1957.

