https://sputnik.md/20211029/sua-scot-kievul-din-acordul-de-la-minsk-cum-va-raspunde-donbasul-46018952.html

SUA scot Kievul din acordul de la Minsk: Cum va răspunde Donbasul

SUA scot Kievul din acordul de la Minsk: Cum va răspunde Donbasul

Încălcând armistițiul în Donbas cu o serie de focuri de artilerie armata ucraineană a mai utilizat și drona de asalt Bayraktar TB-2.

2021-10-29T18:26+0300

2021-10-29T18:26+0300

2021-10-29T18:26+0300

editorialist

sua

nato

kiev

donbas

minsk

marea neagră

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/10/44802671_0:168:2208:1410_1920x0_80_0_0_d0e7041facd4f3571305f0f19d8d6d54.jpg

Încălcând armistițiul în Donbas cu o serie de focuri de artilerie, armata ucraineană a mers mai departe, utilizând în premieră pe 26 octombrie drona de asalt Bayraktar TB-2, de producție turcească. Statul Major ucrainean și-a lăsat semnătura pe această tentative de destabilizare – a publicat imaginile video – fără victime. Kievul a încremenit în așteptarea unui atac de răspuns și a sancțiunilor antirusești distrugătoare.În cazul dat, scenariștii de la Washington au dat greș, provocarea armatei ucrainene arăta destul de transparentă, Donbasul a luat o pauză pentru o reacție echilibrată. Tot la rece analizează situația și Rusia. Și mai curând rebelii sirieni vor lovi din nou cu drone baza militară americană din zona ocupată din Al-Tanf, decât minerii din Donbas asupra Bankova. Confruntarea militară din Estul Ucrainei nu evoluează deloc conform scenariilor hollywoodiene „cu indieni”.Potrivit acordurilor de la Minsk, nu ar trebui să existe zboruri ale aviației în cerul deasupra Donbasului (în afară de dronele de observare ale misiunii OSCE). „Bayraktar-Show” al armatei ucrainene nu reușește să camufleze realitatea în care Washingtonul se folosește de Kiev în calitate de instrument primitiv pentru „asasinarea” gazoductului “Nord Stream 2”, incomod pentru americani, iar teritoriul ucrainean – pentru confruntarea SUA și NATO cu Rusia.După ”revoluția colorată” din 2014, Ucraina se află sub guvernare externă, depinde în totalitate de donațiile și ordinile din SUA și UE. Fiecare mișcare a armatei și serviciilor ucrainene este autorizată de Washington. Agravarea situației în Donbas și vizita recentă a șefului Pentagonului, Lloyd Austin, la Kiev sunt interconectate. Americanii împing Kievul spre un joc “de agravare” – care implică livrări suplimentare de sisteme antitanc Javelin pentru armata ucraineană, în valoare de 60 de milioane de dolari, amenințări de a „îndrepta” spre Moscova rachete operativ-tactice.Forțele ucrainene pentru operațiuni speciale pregătesc mișcări de gherilă și forțează populația pașnică să ia arma în mână. Britanicii promit ajutoare în bătălia viitorului cu dragore, rachetele aeriene anti-navă Brimstone și chiar cu cucerirea Crimeii.Supremația militarăDupă revenirea în componența Rusiei, peninsula Crimeea s-a transformat într-o cetate de necucerit. Forțele navale, de coastă, aeriene și mijloacele flotei ruse de la Marea Neagră au crescut semnificativ. Rachetele antiaeriene ale sistemelor S-400 “Triumf” în Crimeea controlează cerul deasupra celei mai mari părți a Mării Negre și spațiul aerian al Ucrainei (detectarea țintelor pe o rază de 600 de kilometri, distrugerea – de la o distanță de până la 400 de kilometri).Pe 1 decembrie, în Crimeea va fi format un nou regiment de asalt aerian al diviziei a 7-a de asalt aerian, este o forță serioasă. Pe de altă parte, peste 30 de avioane ale aviației operativ-tactice s-a redislocat din Karelia, Tver și Kursk în regiunea Voronej în cadrul unor exerciții. Toto aici, mai aproape de frontierele ucrainene, va fi redislocat până la sfârșitul anului 2021 și regimentul de bombardiere Su-34.Două bombardiere Tu-22M3 ale forțelor aerospațiale ale Rusiei au îndeplinit pe 26 octombrie sarcinile de patrulare de mai multe ore deasupra apelor neutre ale Mării Negrei, însoțite de avioanele de vânătoare de Su-27 a Districtului Militar Sud. Navele aeriene purtătoare de rachete efectuează cu regularitate astfel de zboruri în regiunea Mării Negre și Mediterane.Escadrilele celor mai noi avioane de atac Su-25SM2 ale regimentului aerian, pe unul dintre poligoanele Districtului Militar Sud, au reușit să ocolească sistemul de apărare antiaeriană, au lansat rachete ghidate, au tras din tunurile avioanelor și au lansat bombe aeriene ajustabile asupra pozițiilor “inamicului”.Unitățile sistemelor de rachetă de coastă „Bal” au atacat pe 25 octombrie navele inamicului convențional din Marea Neagră. Unitățile de tanc ale brigăzii de apărare de coastă a Flotei Navale au efectuat în aceeași zi trageri pe poligonul din Crimeea.Grupările navale ale Flotei Mării Negre au exersat în comun cu escadrilele forțelor aeriene și trupele de apărare antiaeriană ale Districtului Militar Sud interacțiunea între mai multe tipuri de forțe în sistemul complexelor de recunoaștere și asalt – pentru asigurarea protecției unor obiective importante ale infrastructurii peninsulei Crimeea. Peste 20 de avioane au efectuat lovituri cu bombe și rachete asupra trupelor de desant ale inamicului, fără a admite debarcarea acestuia pe țărmul Crimeii.În cadrul verificării capacității de luptă în sudul Rusiei, peste 5000 de parașutiști au fost ridicați la semnal de alarmă, fiind expediați în trei subiecte ale Rusiei, inclusiv Crimeea. Acest segment al pregătirilor militare ale Flotei Mării Negre și Districtului Militar de la Marea Neagră în a doua jumătate a lui octombrie permite să ne imaginăm întreaga gamă de instrumente de forțare a agresorului la pace, care se află “în spatele” Donbasului.Jocul cu foculBombardierele strategice ale forțelor aeriene ale SUA au desfășurat mai anterior zboruri de antrenament în apropierea Crimeii. Două nave purtătoare de rachete B-1B au încercat să exerseze lovituri asupra obiectivele din peninsulă, însă avioanele de asalt rusești Su-30SM care au fost ridicate în aer nu le-au permit americanilor desfășurarea antrenamentelor.Pe teritoriul ucrainean, SUA și NATO au creat sau construiesc fără a face prea mult gălăgie 10 obiective (baze) militare – în regiunile Lviv, Rivne, Cernihiv, Suma, Odesa, Nikolaev, Herson, în Mariupol și insula Șerpilor. Astfel, Marea Britanie construiește două baze navale în Marea Neagră și Azov conform “standardelor NATO”.Anterior, președintele Rusiei, Vladimir Putin, a menționat că sub acoperirea unor centre de instruire ale alianței, în Ucraina ar putea fi desfășurate arme care pot reprezenta o amenințare pentru Rusia. Anume din aceste motive, Moscova a demarcat pentru ”parteneri” limitele geografice ale extinderii NATO.Ucraina a devenit cea mai ostilă țară în raport cu Rusia din Europa de Est. Federația Rusă nu face exces în utilizarea mijloacele de constrângere, inclusiv cele non-militare. Cu toate acestea, în Rusia nimeni n-a uitat cum autoritățile Ucrainei au declanșat imediat după lovitura de stat din 2014 o operațiune militară împotriva a câtorva milioane de locuitori ai autoproclamate LNR și DNR. Victime ale acestor acțiuni militare au ajuns 13 mii de oameni.În decursul a șapte ani, Comitetul de Investigații al Rusiei a intentat 462 dosare penale legate de crimele de război ale armatei ucrainene în Donbas (bombardarea caselor de locuit și infrastructurii civile din artileria de mare calibru și aruncătoare de mine), 86 de suspecți sunt politicieni ucraineni, soldați și ofițeri. Kievului mai încearcă să atragă trupele SUA și NATO în procesul de “reintegrare”, adică în genocidul populației Donbasului. În cele din urmă, toți vor trebui să răspundă.Calitatea de membru a Ucrainei în Alianța Nord-Atlantică reprezintă un pericol de moarte pentru întreaga Europă. Membrul de onoare al Consiliului Atlantic, adjunctul secretarului general al NATO în 2012-2016, Alexander Russell Vershbow, declarase anterior că Alianței îi este frică să provoace Rusia – extinderea infrastructurii NATO pe teritoriul Ucrainei presupune traversarea “liniilor roșii”. Bruxellesul nu are nevoie de astfel de conflict. Totul este atât de nereușit și lipsit de orice speranță, încât cititorii americani cu scaun al cap ai Newsweek i-au recomandat lui Lloyd Austin să uite de Crimeea, pentru a nu pierde Alaska.Liderul ucrainean, Vladimir Zelenski, susține că Washingtonul este principalul partener al Kievului în sfera securității și apărării. Centrul analitic american Heritage Foundation a apreciat pe 22 octombrie potențialul militar al SUA la nivel de “nota trei”, iar cea mai mică notă au primit forțele navale. Noi nu am uitat de înfrângerea zdrobirea a Pentagonului și NATO în Afganistan. În realitate, mașina militară americană promite poporului ucrainean doar autodistrugere și decenii de dezastre post-război pentru cei care vor rămâne în viață – conform scenariului afgan, irakian, libian sau iugoslav. În direcția ucraineană, americanii au devenit prizonierii propriei strategii, nu și-au rezervat nicio opțiune în afară de un război civil. Sub auspiciile Washingtonului, Kievului este condamnat la o escaladare a conflictului în Donbas sau în oricare altă zonă.

https://sputnik.md/20210428/Serghei-Lavrov-Razboiul-din-Donbas-poate-fi-si-trebuie-evitat-34559378.html

https://sputnik.md/20210520/Forele-cu-destinatie-special-NATO-invata-asalteze-Crimeea-Cum-va-raspunde-Rusia-34812139.html

https://sputnik.md/20210701/MAE-rus-SUA-i-aliaii-lor-transform-Marea-Neagr-ntr-o-zon-de-confruntare-35334114.html

https://sputnik.md/20211022/lumea-se-va-cutremura-ce-se-va-intampla-daca-ucraina-va-adera-la-nato-45790363.html

sua

kiev

donbas

minsk

marea neagră

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Aleksandr Hrolenko https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1475/67/14756795_35:0:1511:1476_100x100_80_0_0_fdbca88737c1d0943116913d485fa653.jpg

Aleksandr Hrolenko https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1475/67/14756795_35:0:1511:1476_100x100_80_0_0_fdbca88737c1d0943116913d485fa653.jpg

Știri

ro_MD

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Aleksandr Hrolenko https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1475/67/14756795_35:0:1511:1476_100x100_80_0_0_fdbca88737c1d0943116913d485fa653.jpg

sua, nato, kiev, donbas, minsk, marea neagră