Ultima oră: Spînu anunță prețul cu care va cumpăra Moldova gaz de la Gazprom

Ultima oră: Spînu anunță prețul cu care va cumpăra Moldova gaz de la Gazprom

Aproximativ 450 de dolari per mia de metri cubi va achita Republica Moldova Gazpromului pentru gazele livrate în luna noiembrie.

CHIȘINĂU, 30 oct - Sputnik. Aproximativ 450 de dolari per mia de metri cubi va achita Republica Moldova Gazpromului pentru gazele livrate în luna noiembrie. Ulterior prețul ar urma să scadă în funcție de cotația prețului la gaze pe burse. Despre aceasta a anunțat ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Andrei Spînu, pe canalul său de Telegram. Precizarea lui Spînu vine după ce în presă au apărut informații cu privire la prețul gazelor livrate de Federația Rusă, care ar constitui în jur de 600 de dolari per mia de metri cubi.În context, Spînu reiterează că la prelungirea contractului s-a acceptat formula de preț propusă de delegația Republicii Moldova care e bazată pe un anumit raport între prețurile la gaz și petrol pe piață.Acesta a mai spus că în condițiile stipulate în contract, prețul pe care îl va achita țara noastră Gazprom-ului pentru o mie de metri cubi de gaze naturale va fi de două ori mai mic decât cel de piață și un preț mai mic decât am plătit în octombrie. Mai mult, acesta spune că prelungirea contractului cu Gazprom nu implică condiționalități politice. „Pentru a opri orice speculație - protocolul semnat nu prevede nici o condiționalitate politică și nu pomenește regiunea transnistreană în nici un fel”, a scris Andrei Spînu. Spînu s-a referit și la datoria formată la Moldova-Gaz, care constituie 709 milioane de dolari, și pe care Republica Moldova ar urma să o întoarcă în urma unui grafit stabilit cu concernul rus, dar numai după efectuarea unui audit independent al acestei datorii. Auditul urmează să fie făcut în 2022. În cadrul acestuia urmează să fie evaluată exact suma datoriei, iar în urma unor noi negocieri să fie identificat modul și calendarul de achitare a acestei datorii. „Ceea ce este important pentru cetățeni și pentru afaceri e că avem de la 1 noiembrie asigurate livrări de volume suficiente de gaz la un preț de cel puțin două ori sub prețul actual pe piață. Întreprinderile nu se vor opri iar oamenii vor avea mai multă căldură în case” ,a mai spus ministrul.Amintim, pe 29 octombrie, la Sankt Petersburg s-au încheiat negocierile dintre șeful Gazprom Alexei Miller, vicepremierul Moldovei Andrei Spînu și șeful Moldovagaz Vadim Ceban. În urma negocierilor Gazprom și Moldovagaz au prelungit contractul de furnizare a gazului rus către consumatorii din Moldova de la 1 noiembrie 2021, pe o perioadă de cinci ani. Atât Gazprom, cât și Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale al Republicii Moldova au menționat că se va utiliza formula de preț propusă de partea moldovenească.Această decizie a fost luată după mai multe runde de negocieri între autoritățile de la Chișinău și Federația Rusă. Contractul de livrare a gazelor cu concernul rus Gazprom a expirat pe 30 septembrie. Acesta a fost prelungit cu încă o lună, până pe 31 octombrie. În luna curentă însă noastră achită pentru gazul livrat un preț de piață de 790 de dolari pentru o mie de metri cubi.Până la sfârșitul acestei luni Republica Moldova va achiziționa însă gaz natural și din surse alternative, pe lângă gazul livrat de Gazprom. Asta pentru că partea rusă a livrat doar 67% din necesarul pentru luna octombrie, astfel, este nevoie de o anumită cantitate de combustibil albastru pentru a menține presiunea în rețea.Astfel, în fiecare zi, Enercocom, compania responsabilă, a lansat licitații pentru companii străine care sunt gata să livreze gaze către țara noastră. Până astăzi, patru companii au furnizat zilnic câte un milion sau un milion și jumătate de metri cubi de gaze. Ucraina urmează să furnizeze mâine 500 de mii de metri cubi de gaze.

