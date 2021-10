Una dintre cele mai vechi mori de vânt din Moldova va fi reparată

https://sputnik.md/20211031/vechi-mori-vant-moldova-reparata--46050120.html

Una din morile de vânt din Gaidar va fi reparată

CHIȘINĂU, 31 oct – Sputnik. Moara veche din satul Gaidar, UTA Găgăuzia va fi reparată. La 127 de ani de la lansare, moara are nevoie de restaurare, iar suma alocată de partenerii externi pentru renovarea obiectivului ajunge la 40 de mii de euro. Există totuși o problemă care împiedică începerea lucrărilor - absența unui antreprenor.Moara de lemn care folosește energia eoliană în activitatea sa a fost construită la Gaidar în 1894. Multă vreme, moara a fost în gestiunea sectorului privat și s-a transmis din generație în generație. În prezent, moara aparține autorităților locale, după ce a fost cumpărată de la foștii proprietari.Vasilii Topal a deținut moara prin moștenire timp de aproximativ 40 de ani. Acesta a primit-o de la tatăl său, iar acesta din urmă - de la tatăl său.În prezent, deși moara este practic în stare de funcționare, autoritățile locale au decis restaurarea completă a obiectivului. La fel, va fi construită casa morarului, o fântână și gard.Localnicii sunt bucuroși că moara din sat va rămâne în istorie și va deveni o piatră de hotar importantă în povestea vieții și culturii găgăuzilor. În plus, va atrage turiști.Pentru localnici, moara de vânt este una dintre principalele obiective culturale ale satului, unde astăzi sunt organizate evenimente de sărbători și diverse festivaluri. În plus, moara satului Gaidar este una dintre cele mai recunoscute obiective turistice din Găgăuzia.

