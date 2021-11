https://sputnik.md/20211101/copil-bona-padure-46076491.html

Detalii despre omorul copilului de 2 ani: A fost aruncat într-o fâșie forestieră

Detalii despre omorul copilului de 2 ani: A fost aruncat într-o fâșie forestieră

Inspectoratul General de Poliție a prezentat detalii în cazul copilului de nici doi ani ucis cu o deosebită cruzime.

2021-11-01T14:39+0200

2021-11-01T14:39+0200

2021-11-01T15:42+0200

societate

omor

copil

maltratare

știri din moldova

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2601/38/26013875_0:99:1920:1179_1920x0_80_0_0_aaf740ce20c82e04727397cac87a4d20.jpg

CHIȘINĂU, 1 nov - Sputnik. Copilul ucis de tânăra în grija căruia a fost lăsat avea doar un an și zece luni și a fost ucis cu o "deosebită cruzime". Detaliile au fost prezentate de șeful Inspectoratului General al Poliție, Iurie Podarilov, în cadrul unei conferințe de presă. Potrivit poliției, aceștia au aflat despre dispariția copilului pe data de 30 octombrie, în jurul orei 17:00, după un apel făcut la 112 de către mama copilului. Potrivit informațiilor preliminare, mama de 19 ani ar fi lăsat copilul în grija unei tinere de aceeași vârstă, încă de pe data de 27 octombrie, ea fiind plecată la muncă temporară. În urma unor acțiuni întreprinse de poliție s-a stabilit locul aflării copilului. Acesta, din păcate, nu mai era în viață. Șeful IGP a declarat că este vorba de un omor cu o "deosebită cruzime" săvârșit de o tânără de 19 ani, care ar fi acționat împreună cu concubinul său. Copilașul a fost ucis în apartamentul celor doi, apoi a fost aruncat într-o fâșie forestieră.Făptașii nu ar fi fost sub influența băuturilor alcoolice la momentul uciderii, dar suspecta are antecedente penale. Șeful IGP susține că atât mama, cât și presupusa bonă fac parte din categoria social-vulnerabilă. Mama copilului ar fi fost sancționată de mai multe ori de oamenii legii pentru condiții de creștere neconforme. La fel, ar fi fost efectuate mai multe sesizări către „autoritățile specializate în domeniul protecției copilului”.Procurorul pe caz, Tatiana Ignat, spune că cei doi concubini au fost reținuți, iar pe acest caz a fost inițiată o cauză penală. Făptașii nu-și recunosc integral vina. La fel, urmează a fi analizate acțiunile sau „inacțiunile” organelor de resort, pentru a constata dacă această tragedie ar fi putut fi prevenită. Potrivit șefului IGP, doar în primele nouă luni ale acestui an au fost înregistrate 628 de cazuri cu referire la dispariția copiilor. În trei cazuri, copilașii au fost găsiți decedați.

https://sputnik.md/20211101/bebelus-tanara-omor-46068253.html

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Rodica Gherciu https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2857/17/28571743_318:-1:2366:2048_100x100_80_0_0_bfb2d06d0350bae0649fd97c9c76db0f.jpg

Rodica Gherciu https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2857/17/28571743_318:-1:2366:2048_100x100_80_0_0_bfb2d06d0350bae0649fd97c9c76db0f.jpg

Știri

ro_MD

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Rodica Gherciu https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2857/17/28571743_318:-1:2366:2048_100x100_80_0_0_bfb2d06d0350bae0649fd97c9c76db0f.jpg

omor, copil, maltratare, știri din moldova