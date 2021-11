https://sputnik.md/20211101/declaratia-finala-summit-g20-46070998.html

Declarația finală a țărilor la summitul G20

Țările G20 au semnat la finalul summitului de la Roma

Țările G20 au chemat la eforturi comune pentru limitarea creșterii încălzirii globale la nivelul de 1,5° C, reiese din declarația finală a liderilor G20, citată de RIA Novosti.Națiunile G20 au recunoscut că impactul schimbărilor climatice la 1,5° C este mult mai mic decât la 2° C. Menținerea încălzirii la 1,5°C va necesita acțiuni și angajament efectiv din partea tuturor țărilor, potrivit comunicatului.Acordul de la Paris privind clima, primul acord global privind clima semnat de peste 190 de țări în decembrie 2015, stabilește un plan global de acțiuni pentru a reduce încălzirea globală.Acordul nu implică o eliminare completă a combustibililor fosili. Cu toate acestea, toate părțile trebuie să ia măsuri pentru a reduce emisiile, reînarmare tehnologică și a se adapta la schimbările climatice.În plus, ponderea surselor de energie regenerabilă ar trebui să fie din ce în ce mai mare în aprovizionarea cu energie. Sub Donald Trump, Statele Unite s-au retras din acordul de la Paris, dar noul lider american Joe Biden a semnat un decret privind revenirea la acesta chiar în prima zi a președinției sale.

