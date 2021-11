https://sputnik.md/20211101/elevii-vacanta-precizarea-educatie-46082933.html

Revin sau nu elevii din vacanță: Precizarea Ministerului Educației

Elevii nu revin din vacanță. Aceasta va continua până la 7 noiembrie.

2021-11-01T17:10+0200

CHIȘINĂU, 1 nov – Sputnik. Elevii din instituțiile de învățământ din localitățile aflate sub cod roșu de alertă se vor afla în continuare în vacanță. Ministerul Educației nu a dat curs solicitării conținute în petiția semnată de cei circa o mie de părinți care sunt contra prelungirii vacanței cu încă o săptămână.Părinții sunt nemulțumiți de această decizie a autorităților și spun că sunt nevoiți să-și lase copiii singuri acasă atât timp cât ei se află la lucru.Aceștia au adresat o scrisoare Guvernului, iar Ministerul Educației și Cercetării a venit cu un răspuns în care reiterează că a decis prelungirea vacanței de toamnă pentru instituțiile de învățământ din localitățile aflate în prag roșu de alertă, la recomandarea Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică.Astfel, în conformitate cu datele prezentate de organele locale de specialitate în domeniul învățământului, în perioada 01-07 noiembrie, 422 de instituții de învățământ vor avea vacanță prelungită.Responsabilii de la educație mai spun că împărtășește pe deplin îngrijorările părinților în legătură cu prelungirea vacanței de toamnă în unele instituții de învățământ, dar că preocupările de bază ale Ministerului este starea sănătății elevilor și a cadrelor didactice în condițiile creșterii numărului de cazuri de îmbolnăviri cu COVID-19. Deocamdată nu a fost anunțat când și cum vor fi recuperate orele.Amintim că săptămâna trecută, autoritățile au decisă să prelungească vacanța de toamnă până în data de 7 noiembrie.De altfel, vacanța de toamnă a elevilor a început în acest an mai devreme. Anterior Ministerul Educației a anunțat că aceasta va avea o durată de 9 zile, va începe pe 23 octombrie și se va încheia pe 31 octombrie. În urma hotărârii Comisiei, aceasta a fost prelungită până pe 7 noiembrie pentru instituțiile de învățământ din localitățile aflate sub cod roșu de alertă.

