Emisiunea „Sputnik Matinal” cu Andrei Porubin și Dumitru Chitoroagă.

Invitații emisiunii matinale de astăzi sunt: tenismenul Andrei Şoltoianu, antrenor de copii la una dintre cele mai puternice academii de tenis din SUA... 01.11.2021, Sputnik Moldova

Discutăm în această dimineaţă despre performanţe sportive cu unul dintre tenismenii de referinţă ai Moldovei, tenismenul Andrei Şoltoianu, antrenor de copii la una dintre cele mai puternice academii de tenis din SUA. Despre veganism şi toate consecinţele pro şi contra, discutăm cu doctorul-nutriţionist Olga Cara de ziua internaţională a veganilor marcată annual în data de 1 noiembrie. Despre ei se spune că sunt Copii Soarelui. Îi recunoaştem uşor după ochii migdalaţi şi privirea senină. Vorbim despre micuţii cu Sindromul Down, o schimbare genetică definitivă, nicidecum o boală, așa cum cred mulţi. Despre un nou proiect, o nouă idée a celor care îşi dedică viaţa celor pe care îi vedem diferiţi, dar care au aceleaşi vise şi dorinţe ca. Duminică a avut loc un Maraton ciclist " NOI PUTEM ! МЫ МОЖЕМ! WE CAN !" Cum a fost ne spune Ala Burlaca, preşedinte A.O"SUNSHINE", unul dintre organizatorii evenimentului.

