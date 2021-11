https://sputnik.md/20211101/reactie-la-campania-vaccineazate-in-satul-tau-46077899.html

„Nici vacile nu se vaccinează așa” – reacție la campania „Vaccinează–te în satul tău”

„Nici vacile nu se vaccinează așa” – reacție la campania „Vaccinează–te în satul tău”

Deputații PSRM acuză guvernarea de nerespectarea regulirlor în procesul de vaccinare.

2021-11-01T17:51+0200

2021-11-01T17:51+0200

2021-11-01T18:07+0200

coronavirus

deputat

vaccin

deputați psrm

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/1c/45094305_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f61de4a54b6922a5ecb87e44eaa0d793.jpg

CHIȘINĂU, 1 nov – Sputnik. Deputații PSRM au criticat dur guvernarea pentru decizia de a lise administra cetățenilor vaccinul împotriva COVID-19 direct în stradă. În cadrul unei conferințe de presă, socialista Alla Darovannaia a declarat că regretă acțiunile celor de la PAS, care ar pune viața oamenilor în pericol.Declarațiile și criticele socialiștilor vin după ce în acest weekend deputatul Radu Marian a publicat pe o rețea de socializare o poză în care apare un bătrân în timp ce era vaccinat în plină stradă. Această acțiune a avut loc în cadrul campaniei „Vaccinează–te în satul tău”, organizată de Ministerul Sănătății.„Moldova se vaccinează. Astăzi ne-am alăturat eforturilor Guvernului de a promova vaccinarea... Alături de medici, echipe mobile de vaccinare, polițiști, angajați IGSU, funcționari publici, voluntari etc., am mers în peste 200 de sate cu rate de vaccinare scăzute și am bătut de la poartă la poartă pentru a-i convinge pe oameni să se protejeze”, a scris deputatul PAS pe pagina sa de Facebook.La postare, acesta a atașat și mai multe poze, printre care și cea care a adunat critici și comentarii dure din partea utilizatorilor rețelei de socializare. Ulterior, acea poza a fost ștearsă. În contextul celor întâmplate, socialiștii au adresat un șir de întrebări autorităților.„Guvernanții trebuie să răspundă acum la mai multe întrebări. S-a verificat inițial starea de sănătate a oamenilor imunizați în stradă? De ce nu s-a administrat vaccinul în încăpere? Li s-a explicat ce fel de vaccin a fost administrat? Au fost preluate datele din buletin? Cum vor fi găsiți acești oameni pentru rapel? S-au respectat condițiile de transportare a vaccinului? Cine sunt persoanele implicare în administrarea acestui ser?”, întreabă depurații PSRM.Un comentariu dur la această situație a avut și primarul Chișinăului, Ion Ceban. Acesta a declarat în cadrul ședinței săptămânale a serviciilor municipale că „nici vacile nu sunt vaccinate așa”.Amintim, în contextul Săptămânii Imunizării, pe 30 octombrie, reprezentanții Ministerului Sănătății, deputații din Parlamentul Republicii Moldova, reprezentanții Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, autorităților publice locale, lucrătorii medicali din cadrul Centrelor de Sănătate, asistența medicală primară, precum și angajații Ministerului Apărării şi subdiviziunilor din cadrul Ministerului de Interne, dintre care IGSU, Poliția de Frontieră, au mers din casă în casă pentru a îndemna cetățenii să se vaccineze împotriva COVID-19 în cadrul punctelor de vaccinare organizate în localități.

https://sputnik.md/20211030/sputnik-light-doza-vaccin-46043240.html

https://sputnik.md/20211029/moldova-lot-vaccin-antigripal-imunizarea-46010489.html

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Rodica Gherciu https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2857/17/28571743_318:-1:2366:2048_100x100_80_0_0_bfb2d06d0350bae0649fd97c9c76db0f.jpg

Rodica Gherciu https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2857/17/28571743_318:-1:2366:2048_100x100_80_0_0_bfb2d06d0350bae0649fd97c9c76db0f.jpg

Știri

ro_MD

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Rodica Gherciu https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2857/17/28571743_318:-1:2366:2048_100x100_80_0_0_bfb2d06d0350bae0649fd97c9c76db0f.jpg

deputat, vaccin, deputați psrm