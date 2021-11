Sandu a comentat participarea sa la "Platforma Crimeii" și absența de la summitul CSI

https://sputnik.md/20211101/sandu-platforma-crimeii-csi-ueea-46068890.html

2021-11-01T11:37+0200

CHIȘINĂU, 1 nov - Sputnik. Președintele țării, Maia Sandu, a explicat prezența sa la "Platforma Crimeii" și absența sa de la summit-urile Comunitatea Statelor Independente și Uniunii Economice Euroasiatică. Comentariul a fost făcut de șefa statului într-un interviu acordat pentru ziarul Kommersant. De asemenea, șefa statului a explicat de ce nu a participat ea la summitul liderilor țărilor CSI, dar a mers șefa guvernului de la Chișinău."CSI este un forum foarte important pentru noi. Este important să ne amintim ce a spus premierul când a participat la acest dialog. Ea a spus că pentru noi este important un dialog pragmatic în acest format, că avem o politică externă deschisă și că suntem foarte interesați de această platformă, deoarece face posibilă promovarea relațiilor noastre economice comerciale cu statele membre CSI. De ce a participat? Pentru că guvernul are cele mai mari prerogative în relațiile comerciale și economice. Guvernul are mai multe prerogative aici decât mine", a declarat Sandu.Ceea ce ține de participarea la Uniunea Economică Eurasiatică, Sandu susține că Republica Moldova nu este observator în UEEA."Nu au fost finalizate toate procedurile. Nu vă pot spune sigur care sunt, puteți verifica conform legislației Republicii Moldova, dar ceea ce știu este că mai mult decât un document semnat de fostul președinte nu s-a întâmplat nimic. Și nu credem că acest proces a fost finalizat", a declarat președintele țării.Amintim că în luna august a avut loc „Platforma Crimeea” la Kiev, unde Maia Sandu a susținut un discurs în care a declarat că Moldova se pronunță pentru integritatea teritorială a Ucrainei. Prezența sa la summit a trezit multe critici atât din partea politicienilor și societății civile din țară, cât și din partea Moscovei. Kremlinul consideră „Platforma Crimeii” o acțiune anti-rusească. "Considerăm această acțiune drept una extrem de neprietenoasă față de țara noastră. Nu acceptăm categoric astfel de declarații în raport cu o regiune rusească, în raport cu Crimeea", a declarat Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al președintelui rus.În acest an, summitul liderilor țărilor CSI s-a desfășurat în format de videoconferință. Țara noastră nu a fost reprezentată de președintele Sandu, dar de premierul Gavrilița care a vorbit inclusiv despre criza din sectorul energetic.Șefa Guvernului de la Chișinău a subliniat și importanța cooperării țării noastre cu statele Comunității.„CSI este un forum important pentru noi, deoarece deschide pentru Republica Moldova oportunități pentru cooperare economică și comercială eficientă și reciproc avantajoasă. Suntem interesați în consolidarea și dezvoltarea în continuare a legăturilor comerciale în cadrul CSI pe principii de egalitate și în condiții reciproc avantajoase. Piețele țărilor din Comunitatea Statelor Independente sunt bine cunoscute producătorilor și exportatorilor moldoveni. Suntem gata să furnizăm produse agricole competitive și de înaltă calitate, dar și produse industriale”, a declarat Gavrilița.

