https://sputnik.md/20211101/valentina-rusu-ciobanu-decedat-101-ani-46085590.html

Veste tristă: Artista plastică Valentina Rusu-Ciobanu a decedat la vârsta de 101 ani

Veste tristă: Artista plastică Valentina Rusu-Ciobanu a decedat la vârsta de 101 ani

Veste tristă. A decedat artista plastică Valentina Rusu-Ciobanu. Pictorita a împlinit recent vârsta de 101 ani.

2021-11-01T18:10+0200

2021-11-01T18:10+0200

2021-11-01T18:20+0200

societate

cultură

republica moldova

pictor

doliu

știri din moldova

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2986/02/29860204_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_b3b63e751da05028266e51e58c4cf0c7.jpg

CHIȘINĂU, 1 nov – Sputnik. Doliu în lumea culturii Republicii Moldova. Cunoscuta pictoriță Valentina Rusu-Ciobanu, artistă a poporului, s-a stins astăzi din viață la vârsta de 101 de ani. Tragicul anunț a fost făcut de către ministrul Culturii, Sergiu Prodan, pe pagina sa de Facebook.”Cu profundă durere anunț că la doar câteva zile după ce a împlinit 101 ani, s-a stins din viață inegalabila pictoriță Valentina Rusu-Ciobanu, cea care și-a dedicat întreaga viață slujirii frumosului și adevăratului.Valentina Rusu-Ciobanu va rămâne pentru totdeauna în istoria culturală a Republicii Moldova ca o artistă de mare valoare și un imens talent, care ne-a inspirat și ne va inspira prin destinul ei, prin demnitatea, curajul și dragostea cu care și-a valorificat talentul și ni l-a dăruit nouă, tuturor. Exprim sincere condoleanțe familiei, fiului Lică Sainciuc și soției lui Irina Șleahu, dar și tuturor celor care au iubit-o. Aduc aminte că la Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei până pe 30 noiembrie va fi deschisă o expoziție cu picturile Valentinei Rusu-Ciobanu”, se arată în mesajul de condoleanțe al ministrului Culturii, Sergiu Prodan.Valentina Rusu-Ciobanu s-a născut la 28 octombrie 1920 în Chișinău. În anii 1938-1940 a studiat la Școala de Arte din Chișinău, ulterior - la Academia de Arte Frumoase din Iași (1941-1944). În 1947 a absolvit Școala de Arte Plastice „I. Repin” din Chișinău.Primele lucrări ale Valentinei Rusu-Ciobanu au apărut în anii ’50, prezentând linia tradițională: „Fată cu urcior”, „Fată la fereastră”, „La bal mascat”, „Tinerețe” etc. Se afirmă cu compoziția „La joc”. A pictat portrete ale multor personalități din arta și cultura autohtonă: Aureliu Busuioc, Emil Loteanu, C. Stamati, Ion Druță, Glebus Sainciuc, Dumitru Fusu, Serafim Saka ș.a.S-a implicat în domeniul scenografiei, realizând decorurile la spectacolele: „Radu Ștefan, întâiul şi ultimul” de A. Busuioc (Teatrul „Luceafărul” din Chișinău) şi „Păsările tinereții noastre” de Ion Druță, montat la Teatrul Mic din Moscova etc.A expus lucrări personale la Muzeul Național de Artă al Moldovei, Centrul „C. Brâncuși”, la Biblioteca Națională. A participat la expoziții de grup în străinătate: Franța, România, Bulgaria, Polonia, Rusia, Germania și în alte țări.Pe parcursul vieții sale, Valentina Rusu-Ciobanu a fost distinsă cu mai multe premii de valoare. Pictorița este laureată a Premiului de Stat al RSSM (1974), Maestru Emerit în Artă din RSSM (1980), Artistă a Poporului (1985). În 1996 este distinsă cu „Ordinul Republicii”, iar în 1998 obține Premiul Uniunii Artiștilor Plastici pentru întreaga activitate. În 2009 i s-a decernat medalia „Dimitrie Cantemir” a Academiei de Științe a Moldovei. În anul 2010 i se conferă titlul de Cetățean de onoare al orașului Chișinău. În 2020, a fost distinsă cu Ordinul „Meritul Cultural” în grad de Mare Ofițer, Categoria C - „Artele plastice“, fiind acordat de președintele României, Klaus Iohannis.

https://sputnik.md/20190630/Lucruri-nestiute-despre-elita-culturala-a-Moldovei-26647828.html

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Marina Goncearuc https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/0d/35501805_607:0:2655:2048_100x100_80_0_0_51298369b7ee8972af69a7d882ef3b27.jpg

Marina Goncearuc https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/0d/35501805_607:0:2655:2048_100x100_80_0_0_51298369b7ee8972af69a7d882ef3b27.jpg

Știri

ro_MD

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Marina Goncearuc https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/0d/35501805_607:0:2655:2048_100x100_80_0_0_51298369b7ee8972af69a7d882ef3b27.jpg

cultură, republica moldova, pictor, doliu, știri din moldova