Bloggerii, vloggerii și influencerii, în vizorul FISC-ului: Care este motivul

2021-11-03T22:46+0200

CHIȘINĂU, 3 nov - Sputnik. Fiscul anunță că în acest an a fost examinată activitatea bloggerilor, vloggerilor și influencerilor, iar cei care nu și-au declarat veniturile au fost obligați să o facă. Serviciul Fiscal a menționat că persoanele care nu se conformează voluntar cerințelor legii sunt supuse controlului fiscal. În nouă luni ale acestui an, inspectorii fiscali au efectuat 61 de verificări fiscale la persoane fizice cu utilizarea metodelor indirecte de estimare a venitului impozabil. În rezultatul verificărilor au fost calculate suplimentar la buget impozite, taxe, penalități și amenzi în sumă totală de peste 63 de milioane de lei. Fiscul a menționat că 28 de persoane dintre cele supuse verificărilor au achitat impozite și penalități în sumă totală de 8 825 610 mii lei.Totodată, în vizorul inspectorilor fiscali au ajuns și cei care abțin venituri din prestarea serviciilor către companii IT nerezidente, rețele de socializare, cei care au câștiguri din jocurile de noroc, dar și cei care au venit din bănci și cadastru.

