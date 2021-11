https://sputnik.md/20211103/ce-a-spus-antrenorul-lui-inter-milano-despre-stadionul-sheriff-46123133.html

Ce a spus antrenorul lui ”Inter Milano despre stadionul ”Sheriff”

Ce a spus antrenorul lui "Inter Milano despre stadionul "Sheriff"

Antrenorul principal al echipei ”Inter” Milano a recunoscut că a fost impresionat de stadionul din Tiraspol.

TIRASPOL, 3 noiembrie - Sputnik, Iulia Sorokopud. În ajunul meciului etapei a 4-a din faza grupelor Ligii Campionilor, antrenorul principal al ”Inter” Milano, Simone Inzaghi, a dat o apreciere înaltă stadionului ”Sheriff”.Totodată, el a explicat de ce ziua de marți a început pentru „Inter” cu un antrenament înainte de meci nu pe stadionul „Sheriff”, ci la Milano."Am preferat să rămânem la baza noastră din Appiano, să luăm prânzul în Italia. După aterizare, am venit să vedem stadionul. Am văzut o construcție excelentă cu un teren minunat", a spus Inzaghi.Fotbaliștii de la „Inter” s-au oprit aseară la arena principală a complexului sportiv „Sheriff” în drumul de la aeroport spre hotel. Pe stadion, jucătorii au acordat interviuri reprezentanților oficiali ai UEFA, iar antrenorul principal a susținut o conferință de presă online."Primul meci a fost la fel de decisiv ca și cel care va fi mâine. Am avut o atitudine plină de respect față de Sheriff cu mare respect, am jucat un fotbal foarte bun și am văzut potențialul acestei echipe, care nu întâmplător a învins Real și Shakhtar. Noi înțelegem că suntem în terenul lor și va trebui să ne concentrăm împotriva unui adversar care joacă foarte bine la contraatacuri. Trebuie să fim capabili să atacăm, menținând mereu echilibrul”, – a declarat Simone Inzaghi.Acum două săptămâni, la San Siro, ”Inter” a învins echipa ”Sheriff” cu scorul de 3: 1. Meciul retur va avea loc la Tiraspol pe 3 noiembrie, cu începere de la ora 22:00.

