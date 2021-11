https://sputnik.md/20211103/guvern-ambasador-moldovei-in-romania-46136941.html

Cine este noul ambasador al Republicii Moldova în România

Cine este noul ambasador al Republicii Moldova în România

Guvernul a aprobat numirea în funcția de ambasador al Republicii Moldova în România al lui Victor Chirilă.

CHIȘINĂU, 3 nov - Sputnik. Victor Chirilă a fost numit în funcția de ambasador al Republicii Moldova la București. Candidatura lui Chirilă în această funcție a fost aprobată de miniștri în cadrul ședinței de astăzi a Guvernului. Victor Chirilă este președintele Asociației de Politică Externă și a fost consilier pe politici externe al ex premierului Vlad Filat. Acesta a mai activat în funcția de ambasador al Republicii Moldova în Franța, iar în 2019 a renunțat. Diplomatul are o experiență profesională în cadrul Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova. Acesta a exercitat și funcția de Consilier la Ambasada Republicii Moldova în Statele Unite ale Americii.Victor Chirilă are studii de masterat în politici europene și este licențiat în istorie. Din decembrie 2020 și până în prezent deține funcția de director executiv al Asociației pentru Politica Externă. În perioada decembrie 2016 – decembrie 2019 a fost președinte al Asociației.

