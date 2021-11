https://sputnik.md/20211103/locomotive-cfm-moldova-vanzare-46109620.html

Scoase la mezat: Ce soartă vor avea 98 de locomotive ale Căii Ferate a Moldovei

Scoase la mezat: Ce soartă vor avea 98 de locomotive ale Căii Ferate a Moldovei

De ce locomotivele vechi ale CFM au propria lor Roată a Samsarei

2021-11-03T08:00+0200

2021-11-03T08:00+0200

2021-11-03T08:00+0200

video

cfm

vânzare

licitație

locomotive

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0b/02/46112226_0:20:1280:740_1920x0_80_0_0_b92f344640f798ea34322dd257c219db.jpg

În nord-vestul țării, pe teritoriul depoului stației Unțești, exista un obiectiv destul de „apocaliptic”, care, vorbind la figurat, pare a fi o groapă comună a aproape o suta de locomotive. Oficial însă acest loc se numește baza de conservare a locomotivelor întreprinderii de stat Calea Ferată a Moldovei.În vremuri mai bune, aceste mașini puternice (fiecare având „sub capotă” - 3000 de cai putere) au servit cu fidelitate calea ferată, purtând trenuri lungi de marfă în toată republica. Apoi vremurile s-au schimbat.Potrivit lui Dudai, personalul bazei de astăzi este format din cinci persoane - șeful și patru lăcătuși de serviciu, care repară locomotive ziua și lucrează în calitate de paznici noaptea și în zile de sărbătoare. „Păcat. Mare păcat. Îmi este greu să văd aceste locomotive stând aici nemișcate. Eu cea mai mare parte a vieții am muncit pe aceste locomotive. Am activat pe trenuri marfare, de pasageri. În perioada URSS am condus și trenurile de pe cursele Sofia-Moscova, București-Moscova”, menționează Pavel Dudai. Teoretic, unele dintre locomotivele păstrate la Unțești mai pot ieși pe linie. Cel puțin așa spune inginerul șef al serviciului locomotive al Căii Ferate a Moldovei Alexei Adam.Dacă însă e să privim lucrurile la rece, aceste locomotive vechi pot aduce profit Căii Ferate într-un singur mod - dacă vor fi vândute.CFM deja a lansat o licitație în acest sens. „Oricât ar suna de romantic, unitățile rulante au practic o soartă budistă, sunt ca Roata Samsarei. De foarte multe ori acea locomotivă care este dată la fier vechi se poate renaște într-o nouă locomotivă. Dar sperăm că măcar o mică parte din aceste locomotive vechi vor servi într-un alt mod”, spune directorul general al CFM Oleg Tofilat. El afirmă că locomotivele păstrate la Unțești ar putea fi utilizate în rețelele private mai curând decât în cele publice de cale ferată. „Adică, la întreprinderi mari, unde transportarea mărfurilor între secții de producere se face cu ajutorul vagoanelor. Astfel de întreprinderi nu există în Moldova, dar în Ucraina, Rusia, Kazahstan sunt din plin. De aceea, aceste aproape o sută de locomotive reprezintă o resursă pentru Calea Ferată, ca să-și poată soluționa problemele care s-au acumulat de-a lungul anilor și să-și revină”, declară Oleg Tofilat.Cu alte cuvinte, CFF mizează pe cumpărători străini. Tofilat a precizat că de la prăbușirea Uniunii Sovietice, Moldova a putut achiziționa doar 12 locomotive noi, care au venit în țară abia anul trecut. Este nevoie cu disperare de fonduri pentru a umple parcul.Câteva dintre cele mai vechi locomotive ar putea deveni exponate în muzee.„Dar acele unități rulante pe care noi le avem și acele istorii pe care noi le putem povesti despre ele pot veni în ajutor acelor operatori turistici și instituții de stat care se ocupă cu dezvoltarea turismului”, a mai spus Oleg Tofilat.

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Dmitrii Terehov https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg

Dmitrii Terehov https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg

Știri

ro_MD

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Dmitrii Terehov https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg

cfm, vânzare, licitație, locomotive, видео