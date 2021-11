Sheriff Tiraspol a pierdut în fața Inter Milano, în Liga Campionilor

https://sputnik.md/20211103/sport-sherif-tiraspol-meci-46150328.html

Echipa de fotbal Sheriff Tiraspol a pierdut în fața echipei Inter Milano, în grupa D a UCL (UEFA Champions League). 03.11.2021, Sputnik Moldova

CHIȘINĂU, 3 nov - Sputnik. În meciul din această seară, din Liga Campionilor, Sheriff a pierdut cu 1:3 în fața Inter Milano, chiar pe teren propriu.Meciul s-a desfășurat în cadrul grupei D și a avut loc pe stadionul Sheriff din Tiraspol.În acest moment, echipa din Tiraspol este pe locul trei în grupa D, cu 6 puncte.Următorul meci pe care tiraspolenii îl vor juca în Liga Campionilor va fi în data de 24 noiembrie, pe teren propriu, împotriva lui Real Madrid.Arbitrii meciului de fotbal Sheriff vs InterMeciul Sheriff – Inter va fi arbitrat de către Felix Zwayer (40 de ani), arbitru FIFA din 2012. El va fi ajutat de asistenții Rafael Foltyn, Marco Achmuller, al 4-lea oficial Sven Jablonski, arbitrul asistent video Marco Fritz și asistentul arbitrului video Harm Osmers (toți, Germania). Observator de arbitri UEFA a fost delegat Lucilio Batista din Portugalia, iar delegat UEFA – Mark Blackbourne din Anglia.Jucătorii echipei Sheriff și antrenorulDoi jucători, atacantul uzbek Jasurbek Yakhshiboev și mijlocașul moldovean Alexandr Belousov, au revenit după accidentări. Poate juca astăzi și portarul grec Giorgos Athanasiadis, marele absent de la meciul de la Milano. În schimb, alți 3 jucători, mijlocașul malian Moussa Kyabou, mijlocașul macedonian Boban Nikolov și atacantul din Guinea, Momo Yansane, sunt accidentați, iar evoluția mijlocașului brazilian Bruno Felipe Souza Da Silva este sub semnul întrebării.Echipa antrenată de tehnicianul ucrainean Yurii Vernydub va susține astăzi al 131-lea meci din cupele europene. Bilanț: 40 victorii, 38 egalități, 52 înfrângeri. Golaveraj 120-131.Echipa Inter MilanoFC Internazionale Milano a fost fondat în anul 1908 și a cucerit 19 titluri de campion naţional, 7 Cupe ale Italiei, precum şi 3 trofee în cea mai importantă competiţie continentală (Cupa Campionilor Europeni/Liga Campionilor).E doar pe locul 3 în această Grupă D de Liga Campionilor, având 4 puncte, 1 victorie, 1 remiză și 1 înfrângere. În campionat, se află la 7 puncte în spatele lui Napoli și Milan, câștigând în runda precedentă, 2:0, acasă, cu Udinese, cu o dublă semnată de Joaquin Correa. Portarul Brazao e singurul jucător pe care nu poate conta antrenorul Simone Inzaghi.Meciul Real Madrid vs Shakhtar DonețkTot astăzi se joacă și al doilea meci din cadrul grupei D a UCL, Real Madrid vs Shakhtar Donețk, cu începere de la ora 19.45.Clasamentul din grupa D a UCLSheriff este încă pe primul loc în dimineața zilei de 3 noiembrie.După trei runde, echipa „Sheriff” Tiraspol, care a obținut șase puncte, conduce în clasament, fiind urmată de Real Madrid, care, de asemenea, are șase puncte obținute din două victorii, „Inter” Milano este pe locul trei, cu patru puncte, iar a patra poziție e ocupată de „Shakhtar” (Șahtior) Donețk cu un punct.Componența echipelor Sheriff și Inter MilanoCu aproximativ o oră înainte de startul partidei veți putea afla componențele de joc ale celor două formații, accesând această știre actualizată.

Știri

