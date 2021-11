Moldova nu acoperă cota de piață pe care o oferă UE: Ce pot face agricultorii

https://sputnik.md/20211104/moldova-piata-ue-agricultorii-46143311.html

CHIȘINĂU, 4 nov - Sputnik. Țara noastră trebuie să înceteze să exporte doar materie primă și trebuie să pună accent pe prelucrarea produselor. De această părere este directorul Institutului Național de Cercetări Economice, Alexandru Stratan, care a menționat în studioul Sputnik Moldova că producătorii autohtoni trebuie să studieze piața și să vină cu ceva nou pentru a putea trage piața de desfacere. Expertul a menționat că în Moldova sunt foarte mulți producători de mere, dar aceștia nu produc cantitățile necesare pentru a fi exportate în Uniunea Europeană. Astfel, Republica Moldova nu acoperă cota de piață pe care i-o oferă Uniunea Europeană. Stratan a menționat că într-un an bun de recoltă, de pe hectarele din Moldova pot fi culese în jur de 600 de mii de tone de mere. „Din această roadă, avem o cotă de export în Uniunea Europeană de doar 40 de mii de tone, deci un 6 - 8 la sută maximum și noi din această cotă care o avem în Uniunea Europeană, exportăm doar cinci, șase la sută în cei mai buni ani. Iată unde noi trebuie să ne punem întrebarea”, a precizat Stratan. Directorul Institutului Național de Cercetări Economice a precizat că zona în care este poziționată Republica Moldova este plină de concurență, din acest motiv, producătorii trebuie să vină cu ceva nou pe piață și să proceseze produsele. „Cu regret, locația noastră o să ne facă de acum încolo să fim mai competitivi sau să avem o viziune. Aici și autoritățile trebuie să aibă o viziune foarte clară cumva unde noi ne concentrăm, unde noi ne specializăm exact. Pentru că da, noi avem vinuri bune, avem fructe, legume bune, am fost mereu competitivi. Avem diverse produse prelucrate cum ar fi conserve, sucuri, însă apar așa situații când chiar și același măr este un produs destul de vulnerabil astăzi”, a precizat expertul. Alexandru Stratan a declarat că până la semnarea Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană, piața de desfacere pentru produsele noastre era Federația Rusă. Potrivit lui, în jur de 90% din produsele noastre se exportau în Rusia. „Acum are loc acest război de sancțiuni economice între Federația Rusă și țările occidentale, iar din această cauză o să avem și noi o problemă pe viitor. Multe programe de dezvoltare a agriculturii, inclusiv înființării plantațiilor, creșterii animalelor. Federația Rusă și-a plantat deja mai multe culturi care deja trebuie să fie pe rod în următorii ani. Eu bănuiesc că noi putem să ne pierdem o piață destul de atractivă, cu regret pentru noi, pentru că ei vor fi asigurați, ba din contra, ar putea să joace un rol și la exportul regional”, a menționat directorul Institutului Național de Cercetări Economice, Alexandru Stratan.

