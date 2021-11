https://sputnik.md/20211105/detalii-cutremuratoare-crima-dubla-oamenii-legii-46193613.html

Detalii cutremurătoare despre omorul dublă din Hiliuți: Ce spun oamenii legii

Detalii cutremurătoare despre crima dublă din Hiliuți: Ce spun oamenii legii

2021-11-05

2021-11-05T15:09+0200

2021-11-05T15:23+0200

CHIȘINĂU, 5 nov - Sputnik. Cei doi tineri de 25 și 26 de ani, depistați morți într-o fâșie forestieră din raionul Fălești, au fost omorâți pentru că au trișat în timpul unui joc de cărți. Inspectoratul General al Poliției au oferit mai multe detalii pe cazul dat într-o conferință de presă. Potrivit oamenilor legii, unul dintre tineri era sportiv de performanță.Detaliile sunt oferite în contextul în care joi, au fost depistate corpurile neînsuflețite a doi tineri de 25 și 26 de ani, în fășia forestieră din sectorul de vile de lângă satul Hiliuți, raionul Fălești. Astfel, oamenii legii au decis astăzi să vină cu informații suplimentare despre victime și despre suspecții care ar fi comis crima. Potrivit șefului-adjunct al Inspectoratului Național de Investigații, Igor Zglavuță, victimele au mai fost anterior în vizorul Poliției. Totodată, unul dintre tinerii omorâți a fost eliberat recent din penitenciar, după ce a stat un an în arest preventiv fiind cercetat pentru omor și tâlhărie. Zglavuță a mai precizat că cu o zi înainte de a fi depistate corpurile însuflețite a celor doi, rudele unui dintre ei a sunat la Poliție pentru a anunța despre dispariția tânărului. Șeful-adjunct al INI a mai precizat că oamenii legii au fost alertați de către o persoană ce avea o vie în regiune și în timp ce se îndrepta către via sa, i-a observat pe acești doi tineri cum zăceau la pământ. Igor Zglavuță a menționat pentru presă că cei doi tineri au fost omorâți din motiv de răzbunare pentru că aceștia ar fi trișat în timp ce jucau cărți cu un grup de criminali. Cei doi au reușit să câștige o sumă de trei mii de euro, iar suspecții nu le-ar fi putut ierta faptul că au trișat. Astfel, tinerii au fost ademeniți sub pretextul că suspecții vor să-și ia revanșa și să mai joace o partidă de cărți. Astfel, tinerii au mers la locul indicat, iar acolo au fost imobilizați, încărcați în mașină și duși în pădurea din Hiliuți. Acolo, cei doi tineri au fost bătuți în cap cu o rangă de metal până ce nu s-au stins din viață, apoi au fost lăsați în pădure. Mașina cu care victimele au fost aduse în pădure s-a dovedit a fi a unui dintre cei doi tineri omorâți. Potrivit oamenilor legii, după omor, suspecții au incendiat acea mașină. Zglavuță a precizat că patru suspecți au fost reținuți pentru 72 de ore, iar aceștia riscă detenție pe viață pentru cele comise. Oamenii legii au evitat să spună dacă suspecții își recunosc vina, pe motiv că asta ar putea afecta mersul anchetei. Totodată, șeful-adjunct al INI a menționat că unul dintre suspecți este sportiv de performanță. Totodată, s-a stabilit că toți patru suspecți au antecedente penale, iar la momentul reținerii a fost necesară intervenția mascaților de la Fulger, pe motiv că doi dintre ei erau înarmați. Doi dintre suspecți au fost reținuți în timp ce se aflau acasă, iar doi au fost luați din stradă. Poliția precizează că în prezent se caută și alți complici în crima comisă. Totodată, Zglavuță a menționat că tinerii omorâți și suspecții jucau cărți la unul dintre ei acasă. Este de menționat faptul că dacă vor fi găsiți vinovați, făptașii riscă detenție pe viață. Amintim că joi, în jurul orei 13:50, în fășia forestieră din sectorul de vile de lângă satul Hiliuți, raionul Fălești, au fost depistate corpurile neînsuflețite a doi tineri. Polițiștii și medicul legist ajunși la fața locului au constatat, în urma examinării inițiale, că corpurile neînsuflețite aveau semne vizibile de moarte violentă, caracteristice maltratării.Potrivit oamenilor legii, cei doi bărbați erau locuitori ai orașului Bălți și aveau vârsta de 25 și 26 de ani.

