Revin sau nu elevii la școală de luni: Anunțul ministrului Sănătății

”Riscul de închidere a școlilor nu este mare. Noi, săptămâna aceasta, în afară de a monitoriza situația zilnic, noi avem rapoarte săptămânale destul de largi. Luni, când am avut raportul pentru săptămâna trecută, noi am înregistrat o situație mult mai bună. Chiar dacă am rămas la nivel de țară în Cod Roșu, numărul de cazuri la 100 de mii de populație, cumulativ pentru o săptămână, este mult mai jos, deci de la peste 300 am coborât la 260”, a afirmat Ala Nemerenco.