Maria Șumeiko, despre planurile sale de viitor după concursul „Tu ești super!”

CHIȘINĂU, 6 nov – Sputnik. La două luni de la competiția „Tu ești super!”, moldoveanca Maria Șumeiko a povestit la Centrul de presă Sputnik Moldova despre amintirile și emoțiile sale de după concursul internațional de muzică, dar și despre planurile sale de viitor.Tânăra artistă a povestit că intenționează să filmeze în scurt timp un nou videoclip. Este vorba despre un cântec în limba ucraineană.Totodată, Maria Șumeiko s-a destăinuit că intenționează să încerce și alte stiluri muzicale, iar cel mai atractiv îi pare jazz-ul.În curând, tânăra artistă va merge în tabăra ”Orlenok” unde se va revedea cu participanții concursului.În viitor, tânăra artistă intenționează să depună actele pentru admiterea la o universitate cu profil muzical din Moscova.”Cred că voi face alegerea pentru stilul clasic, pentru că îmi place mult”, spune ea.Moldoveanca noastră, Maria Șumeiko, a evoluat pe scena concursului „Tu ești super!” chiar în primul show din sezonul cinci.Juriul format din compozitorul Igor Krutoi, liderul trupei rock "Night Snipers" Diana Arbenina, muzicianul și actorul Alexei Vorobiov, precum și cântăreața și compozitoarea Irina Dubțova, au apreciat performanțele vocale ale Mariei. Din păcate, nota maximă nu i-a asigurat însă Mariei accesul la următoarea etapă a competiției. Dar participanta din Moldova nu pierde optimismul: ea are în spate numeroase concursuri, iar cariera sa muzicală este abia la început.Participarea la concurs a devenit dramatică pentru Maria - nu din cauza aprecierilor juriului. Ea a fost la un pas să își îndeplinească visul: să-și vadă mama biologică. Din păcate, până acum visul nu s-a împlinit, dar speranța a devenit mai puternică.Maria Șumeiko are 13 ani și este originară din satul Parcani, regiunea transnistreană.Când avea doar doi ani, Maria a ajuns la orfelinat, întrucât părinții săi biologici au fost decăzuți din drepturile părintești. Ulterior, tatăl ei a murit. Maria are două surori, dar ele au fost adoptate mai devreme decât ea. Fetele mențin legătura - se întâlnesc și vorbesc la telefon frecvent. Cel mai mult, Maria își dorește să-și vadă mama biologică, însă are o atitudine deosebit de caldă față de familia sa adoptivă.Face lecții de canto de la vârsta de 8 ani. La început a studiat canto pop, apoi, urmând sfatul unui profesor de canto solo, a trecut la canto academic. A debutat în canto clasic în 2019, la concursul "Юный исполнитель Приднестровья" (Tânărul interpret al Transnistriei). Maria a participat de mai multe ori la diverse competiții vocale internaționale, la distanță. Este fană a marilor artiști Montserrat Caballe, Maria Callas, Lara Fabian, Maria Bieșu.Prima ediție a sezonului al cincilea jubiliar al competiției „Tu ești super!” a fost lansată pe 5 septembrie. În acest an, regulile concursului „Tu ești super!” s-au schimbat puțin: în sezonul jubiliar în continuare au participat copii din familii adoptive, internate și orfelinate. Dar în acest an împreună cu ei pe scenă au evoluat în premieră copii din familii numeroase, cu cinci sau mai mulți copii. În total, în sezonul cinci au evoluat 51 de concurenți. În proiect au fost implicate patru țări: Rusia, Belarus, Moldova și Uzbekistan.

