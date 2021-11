https://sputnik.md/20211106/scumpire-caldura-crestere-tarife-gaz-46213316.html

Cu cât s-ar putea scumpi căldura după creșterea tarifelor la gaz – expert

Expertul economic a estimat cum se va reflecta creșterea bruscă a tarifelor la gaze asupra prețurilor la energia termică și mărfuri

CHIŞINĂU, 5 nov - Sputnik. După creșterea tarifelor la gazele naturale, tariful la căldură va crește cu cel puțin 60%, iar prețurile la multe dintre produse importante din punct de vedere social ar putea atinge o creștere de până la 25-30%. Expertul economic Sergiu Ungureanu a relatat despre aceasta pentru Sputnik Moldova.Vineri, 5 noiembrie, SA „Moldovagaz” i-a expediat Agenției Naționale pentru Reglementare în Energie cererea cu privire la majorare a tarifelor la gaze. Tarifului mediu pentru furnizarea gazelor naturale la prețuri reglementate pentru anul 2021 ar trebui să crească de la 4128 la 9396 lei pentru o mie de metri cubi. Tariful la gazele naturale furnizate la punctele de ieșire din rețelele de distribuție de presiune joasă se propune să fie ridicat de la 4298 la 10260 lei pentru o mie de metri cubi. Expertul consideră că majorarea tarifului la gaze va duce la o creștere medie a prețurilor la mărfuri între 15% și 22%."Există domenii ale economiei care sunt foarte dependente de energie și de gaze în particular. Dar există și domenii care sunt mai puțin receptive la modificările prețurilor la resursele energetice. În medie, în țară ponderea costurilor resurselor energetice în prețul mărfurilor oscilează între 15% și 22%”, a afirmat Ungureanu.Tarifele la căldurăÎnsă, potrivit specialistului, există domenii care sunt extrem de dependente de combustibili, cum ar fi producția de energie termică."Va fi foarte dificil, mai ales pentru segmentele social vulnerabile ale populației. Cred că trebuie gândite programe guvernamentale de sprijin social", a adăugat el.Potrivit expertului, ANRE ar putea încerca să extindă majorarea tarifului în două etape, pentru a compensa efectul negativ asupra populației."Ar trebui să ne așteptăm la o creștere a tarifului la căldură cu 60% și mai mult. Ei ar putea extinde procesul și să-l majoreze cu 30%, apoi cu încă 30%. Sau să nu aprobe majorarea imediat. ANRE tot are propria politică”, a spus Ungureanu.El consideră că, până la sfârșitul lunii noiembrie - începutul lunii decembrie, populația va ști deja care va fi noul tarif la căldură.Prețurile la mărfuriÎntreprinderilor, de asemenea, nu le va fi ușor, consideră Ungureanu. În opinia sa, cel mai mult vor avea de suferit agenții economici care folosesc energia termică în procesele tehnologice."Este vorba despre producția produselor alimentare: lactatele și produsele din carne, pâinea. Și aici ar trebui să ne așteptăm la o creștere a prețurilor. Va fi diferit pentru diferiți producători. Dacă tariful la gaz se va dubla, atunci în medie astfel de produse vor crește în preț cu 25-30%. Creșterea va afecta pâinea, laptele, produsele din carne, pentru producerea cărora este utilizat in volum mare de energie termică, cel mai des obținută din gaze”, spune Ungureanu.Se vor scumpi și alte produse și servicii."Putem aștepta scumpiri în zona HoReCa, adică la unitățile de alimentație publică. De asemenea, dacă vor crește prețurile la gaze, ar trebui să ne așteptăm la o creșteri de prețuri pentru serviciile de taxi. Majoritatea mașinilor taxi funcționează cu gaz lichefiat", afirmă expertul.Ungureanu consideră că actuala majorare de până la 9-10 lei va fi mai dureroasă decât majorarea tarifului din 2015, când acesta a atins maximul de peste 7 lei.„Atunci tariful a crescut de la șase la șapte lei, dar acum prețul se va dubla, acest lucru va fi sesizabil pentru fiecare consumator”, explică expertul.

