Expert ucrainean: Când UE va pierde interesul față de Ucraina

UE își va pierde orice interes față de Ucraina după încetarea tranzitării gazului rusesc prin teritoriul aceste țări, consideră expertul ucrainean Andrei Golovaciov.

CHIȘINĂU, 7 nov – Sputnik. Interesul Uniunii Europene față de Ucraina va dispărea imediat ce țara va înceta să mai prezinte un teritoriu de tranzit al gazului, a declarat expertul politic ucrainean Andrei Golovaciov, potrivit publicației Glavred.El a subliniat că autoritățile de la Kiev “își supraestimează importanța pentru întreaga lume și pentru Europa”.De asemenea, Golovaciov a avertizat că și Statele Unite își urmăresc doar propriile interese în raport cu Ucraina. În opinia lui, Washingtonul are nevoie de această țară doar pentru “a descuraja Rusia”.Casa Albă, a menționat analistul, “a recunoscut de facto lumea multipolară cu centre în SUA, Rusia și China”, motiv pentru care între cele trei țări, consider el, sporesc tensiunile.Contractul încheiat între Gazprom și Naftogaz la sfârșitul anului 2019 prevede tranzitul prin teritoriul Ucrainei a câte 40 de miliarde de metri cubi de gaz pe an în decursul a patru ani, din 2021 până în 2024. În același timp, funcționează regula “pompează și plătește”: Gazprom plătește pentru infrastructură, indiferent de volumele transportate.Kievul insistă ca Moscova să-și majoreze volumele livrate. Totodată, Ucraina a pierdut deja o parte din tranzit după ce Ungaria a semnat un contract cu Rusia în octombrie, prin care va obține gaz rusesc prin Turkish Stream. În cazul în care tranzitarea va înceta, atunci sistemele de transportare a gazului urmează să fie optimizate, păstrând doar cea care asigură piața internă.Moscova a declarat în mai multe rânduri că este dispusă să prelungească acordul de tranzit, în cazul în care acesta va fi fezabil din punct de vedere economic.

