Partidul Comuniștilor și-a ales președintele pentru următoarea perioadă

„A fi în fruntea partidului timp de 30 de ani, de la momentul înființării, este o mare povară. Din 1998, am devenit partid parlamentar. Apoi am fost la putere, de două ori am deținut funcția de președinte. Toate acestea le voi prezenta pentru a-i convinge pe delegații congresului că este timpul să-mi prezint in fel de demisie onorabilă”, a declarat Voronin.