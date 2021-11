https://sputnik.md/20211108/europa-a-persistat-in-eroare-efectul-de-bumerang-al-gazelor-rusesti-46254363.html

Europa a persistat în eroare: efectul de bumerang al gazelor rusești

Europa a persistat în eroare: efectul de bumerang al gazelor rusești

Mulți ani la rând, Europa a încercat să slăbească dependența sa față de gazele din Rusia.

2021-11-08T19:39+0200

2021-11-08T19:39+0200

2021-11-08T19:39+0200

editorialist

rusia

uniunea europeană

gazprom

gaz

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0a/10/45564892_0:0:3368:1895_1920x0_80_0_0_60b23e9eb582f59d5bdd418165b560b5.jpg

Unul dintre instrumentele cheie a fost liberalizarea pieței – încheierea contractelor pe baza prețurilor spot. Acesta a funcționat bine, dar numai atâta timp cât era suficient caz și acesta era mai ieftin decât petrolul. Acum s-a dovedit că Occidentul s-a înșelat și a plătit scump pentru această eroare.Au reformat piațaPlanurile ambițioase privind debarasarea de dependența energetică au avut în vedere construcția South Stream (un proiect internațional nerealizat care presupunea construcția unui gazoduct sub Marea Neagră din regiunea Anapa până la portul bulgar Varna) și o miză pe furnizori alternativi și extinderea importului de GNL (gaz natural lichefiat).Liberalizarea pieței de gaz este, în primul rând, schimbarea mecanismului de stabilire a prețurilor. Cele mai multe dintre contracte erau anterior legate de prețul petrolului.În urmă cu aproximativ 20 de ani, UE a decis că această practică ar trebui abandonată. Alternativa sunt prețurile la hub-urile de gaz. Este, de fapt, bursa de combustibil, unde totul depinde de cerere și ofertă.Astfel, menționează The WallStreet Journal, oficialii și companiile europene în ultimul deceniu „au făcut presiuni cu succes asupra Gazprom.Până în 2019, mai mult de jumătate din contractele gigantului rus cu UE se bazau pe prețuri spot sau forward.O strategie greșităEuropa a fost triumfătoare: a apărut o „piață mai diversificată, cu diferiți furnizori care concurează”. Gazul a fost constant mai ieftin decât petrolul. Consultanții independenți în domeniul energiei estimează că UE a economisit 70 de miliarde de dolari. Însă anul acesta totul s-a schimbat.Prețurile la bursă pentru combustibil albastru au crescut de trei sau chiar de patru ori. Contractele pe termen lung permit o întârziere de câteva luni. Dar volume suplimentare trebuie cumpărate practic la cotațiile curente, deoarece nu sunt suficiente contractate.Strategia a funcționat când a fost suficient gaz. Dar de îndată ce a existat un deficit și prețurile au crescut, această strategie a eșuat imediat. Potrivit estimărilor Agenției Internaționale pentru Energie (IEA), UE în 2021 va plăti cu aproximativ 30 de miliarde de dolari mai mult decât ar fi plătit în conformitate cu regulile anterioare.Miniștrii europeni își pun mințile pe cum să rezolve problema. Dar, după cum notează WSJ, nu pot face nimic, deoarece Rusia nu-i ajută: Moscova furnizează exact atât cât prevăd contractele.Dar strategia este menținută. După cum a spus președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, la începutul lunii octombrie, este necesar să se diversifice furnizorii, precum și să se accelereze tranziția către o energie mai curată. „Europa de astăzi este prea dependentă de importurile de gaze”, a spus ea. „Acest lucru ne face vulnerabili”.Cu toate acestea, speranțele de a crește aprovizionarea din alte surse - din Asia Centrală până la gaze de șist din rocile europene - nu s-au concretizat. Producția în UE a scăzut din cauza epuizării rapide a câmpului Groningen din Țările de Jos.Și GNL este încă cu 30 la sută mai scump decât gazul din conducte. În plus, nu există infrastructură suficientă pentru asta. Și construcția este din nou prea scumpă. Drept urmare, 90 la sută din gazul consumat de UE este importat, și aproape jumătate din acest import vine din Rusia.Situația trebuie schimbatăPotrivit Bloomberg, Moscova vrea să revizuiască regulile. În timp ce livrările către Europa la prețuri spot ar putea fi mai profitabile, Rusia este interesată de contracte pe termen lung. Putin a vorbit despre acest lucru și la forumul Russian Energy Week."Germania primește gaz nu la două mii, nu la o mie și jumătate, ci 250-230 de dolari la mia de metri cubi. Gazprom pare să piardă chiar... Dar producătorul este totuși interesat de această stabilitate. Pentru că are asigurat că va vinde un volum la un preț care este asigurat și de aici el construiește politica investițională în consecință”, a spus președintele.Experții văd problema nu atât în ​​abandonarea legării de prețurile la petrol, cât în ​​distorsiunile care s-au dezvoltat în sectorul energetic european în ultimii 10-15 ani din cauza politicilor economice contradictorii.Contractele pe termen lung sunt foarte importante și datorită specificului acestui domeniu - un ciclu lung de investiții, costuri mari de capital în toate fazele, sezonalitate pronunțată și dificultăți de depozitare. Și exact asta au încercat să măceleze reformatorii europeni - și au obținut un o goană a prețurilor speculative, subliniază Grivaci.Având în vedere experiența amară, UE s-ar putea să-și exprime disponibilitatea de a reveni la vechiul sistem. Cu toate acestea, este posibil ca monopolistul rus să fie mai ușor să negocieze cu marile companii europene, oferindu-le prețuri care nu sunt legate nici de petrol, nici de prețurile spot.

https://sputnik.md/20211108/gazprom-va-incepe-sa-pompeze-gaze-in-depozitele-europene-46238574.html

https://sputnik.md/20211108/anre-solicitare-moldovagaz-majorare-tarife-46246746.html

https://sputnik.md/20211107/tarife-neachitare-facturi-gaz-46224431.html

uniunea europeană

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Natalia Dembinskaia https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/04/1e/34589009_0:0:150:150_100x100_80_0_0_744af9d2ce1ca2699a82c067a1e73589.jpg

Natalia Dembinskaia https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/04/1e/34589009_0:0:150:150_100x100_80_0_0_744af9d2ce1ca2699a82c067a1e73589.jpg

Știri

ro_MD

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Natalia Dembinskaia https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/04/1e/34589009_0:0:150:150_100x100_80_0_0_744af9d2ce1ca2699a82c067a1e73589.jpg

rusia, uniunea europeană, gazprom, gaz