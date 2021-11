https://sputnik.md/20211108/procurorii-arest-preventiv-director-intreprinderii-metalferos--46254733.html

Procurorii cer arest preventiv pentru fostul director al întreprinderii „Metalferos”

CHIȘINĂU, 8 nov - Sputnik. Procuratura Generală anunță că după ce săptămâna trecută procurorii au dispus punerea sub învinuire a lui Vlad Plahotniuc ca fiind implicat în dosarul „Metalferos” și au cerut arestarea acestuia, acum procurorii cer arest preventiv pentru fostul director al întreprinderii „Metalferos”. Astfel, în următoarele zile, magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana, urmează să se expună asupra demersului înaintat de către procurori.Astfel, fostul director al „Metalferos” este învinuit de crearea și conducerea unei organizații criminale, escrocherie în proporții deosebit de mari și spălare de bani, săvârșită de o organizație criminală și în proporții deosebit de mari. Totodată, procurorii au dispus inițierea căutării ex-directorului al întreprinderii „Metalferos”, care se eschivează de a se prezenta în fața procurorilor.Procuratura Generală a precizat că în prezent oamenii legii investighează în continuare cazul pentru a stabili toate circumstanțele.Amintim că Societatea pe Acțiuni „Metalferos” a ajuns în vizorul presei la începutul lunii august 2020, când autoritățile au efectuat aproximativ 30 de percheziții la Inspectoratul Național de Investigații în cadrul dosarului „Metalferos”. Prin urmare, 16 persoane au fost reținute, dintre care patru erau angajați ai Direcţiei de Investigare a Criminalității Economice. În plus, au fost ridicate documente și mai multe obiecte legate de cazul fraudelor „Metalferos”.Ulterior, Procuratura Generală a raportat că toți cei 16 suspecți au fost acuzați de fraudă și spălare de bani în proporții deosebit de mari în interesul unei organizații criminale. Nouă persoane au fost plasate sub control judiciar și șapte în arest la domiciliu.În timpul anchetei în cazul „Metalferos”, procurorii au constatat că prejudiciul cauzat de schemele penale cu metale în Moldova s-a ridicat la 1,2 miliarde de lei. Beneficiari ar fi fost firmele controlate de fostul lider al Partidului Democrat, Vladimir Plahotniuc. Acest lucru a fost declarat atunci de către procurorul general, Alexandr Stoianoglo.La începutul lunii decembrie 2019, oamenii legii au descins în birourile „Metalferos” și birourile intermediarilor. Conducerea companiei a fost suspectată de spălare de bani în proporții deosebit de mari, fraudă și producerea de documente falsificate. Este vorba despre legalizarea metalelor feroase și neferoase de origine îndoielnică și denaturarea în situațiile financiare a valorii lor reale, din 2015 până în iulie 2019.

