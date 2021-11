https://sputnik.md/20211108/recuperare-ore-ratate-vacanta-prelungita-46242768.html

Când vor fi recuperate orele ratate din cauza vacanței prelungite

Când vor fi recuperate orele ratate din cauza vacanței prelungite

În municipiul Chișinău recuperarea orelor la școală în legătură cu prelungirea vacanței de toamnă se va face în zilele de sâmbătă.

2021-11-08T12:49+0200

2021-11-08T12:49+0200

2021-11-08T12:51+0200

societate

vacanța de vară

când începe vacanța de toamnă

recuperare

ore

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/02/44415241_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ec724f92323a59ffd62f3aca7d884f5b.jpg

CHIȘINĂU, 8 nov - Sputnik. Elevii din municipiul Chișinău vor merge la școală și în zilele de sîmbătă. Asta pentru a recupera orele ratate din cauza prelungiri vacanței de toamnă.Primarul Ion Ceban a precizat în cadrul ședinței serviciilor municipale că a solicitat responsabililor să fie precauți și să monitorizeze respectarea normelor anticovid. Mai mult, Ceban spune că Guvernul şi Ministerul Educaţiei şi Cercetării nu au mai venit cu o explicaţie clară din ce cauză copiii au lipsit o săptămână de la şcoală, „fapt ce ne face să deducem că principala cauză a fost situaţia neclară privind asigurarea acestora cu agent termic”.În contextul în care copii vor avea un program prelungit, primarul Capitalei a propus ”ca cei de la guvernare, în semn de solidaritate, să rămână peste program, la fel ca și copiii”.În acest an, vacanța de toamnă a fost prelungită cu o săptămână din cauza creșterii numărului de cazuri noi de COVID-19.Vacanța de toamnă 2021 a fost prelungită cu încă 7 zileDe altfel, vacanța de toamnă a elevilor a început în acest an mai devreme. Anterior Ministerul Educației a anunțat că aceasta va avea o durată de 9 zile, va începe pe 23 octombrie și se va încheia pe 31 octombrie. În urma hotărârii Comisiei, aceasta a fost prelungită până pe 7 noiembrie pentru instituțiile de învățământ din localitățile aflate sub cod roșu de alertă.Părinții, nemulțumiți de decizia autorităților de a prelungi vacanța de toamnăMai mulți părinți s-au arătat nemulțumiți de această decizie a autorităților. Ei spuneau că sunt nevoiți să-și lase copiii singuri acasă atât timp cât ei se află la lucru. Circa o mie de părinți au adresat și o scrisoare Guvernului în care s-au arătat indignați de decizia de a prelungi vacanța elevilor.Ministerul Educației și Cercetării a venit cu un răspuns în care reiterează că a decis prelungirea vacanței de toamnă pentru instituțiile de învățământ din localitățile aflate în prag roșu de alertă, la recomandarea Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică.Astfel, în conformitate cu datele prezentate de organele locale de specialitate în domeniul învățământului, în perioada 01-07 noiembrie, 422 de instituții de învățământ au vacanța prelungită.

https://sputnik.md/20211108/elevi-scoala-vacanta-toamna-46227842.html

https://sputnik.md/20211105/vacanta-iarna-2021-moldova-46195028.html

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Rodica Gherciu https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2857/17/28571743_318:-1:2366:2048_100x100_80_0_0_bfb2d06d0350bae0649fd97c9c76db0f.jpg

Rodica Gherciu https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2857/17/28571743_318:-1:2366:2048_100x100_80_0_0_bfb2d06d0350bae0649fd97c9c76db0f.jpg

Știri

ro_MD

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Rodica Gherciu https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2857/17/28571743_318:-1:2366:2048_100x100_80_0_0_bfb2d06d0350bae0649fd97c9c76db0f.jpg

vacanța de vară, când începe vacanța de toamnă, recuperare, ore