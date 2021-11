Biden anunță că și-a îndeplinit o promisiune făcută lui Putin

https://sputnik.md/20211109/biden-anunta-ca-si-a-indeplinit-o-promisiune-facuta-lui-putin-46262709.html

Președintele american Joe Biden a anunțat că și-a îndeplinit o promisiune făcută omologului său Vladimir Putin.

CHIȘINĂU, 9 nov – Sputnik. Președintele SUA, Joe Biden, a spus că și-a îndeplinit promisiunea față de Vladimir Putin de a prinde hackeri în întreaga lume.Documentul a fost publicat după ce s-a aflat că SUA au adus acuzații de fraudă cibernetică împotriva cetățeanului rus Evghenii Polianski și a ucraineanului Iaroslav Vasinski.Mai sunt multe de făcut în această direcție, a spus el, dar America a făcut pași importanți pentru a consolida infrastructura extrem de necesară.Biden a adăugat că administrația sa va continua să folosească toate instrumentele disponibile pentru a proteja americanii și interesele americane de amenințările cibernetice.Polianin și Vasinski sunt suspectați în SUA de participare la un grup de hackeri care a fost implicat în ransomware cibernetic și a primit peste 200 de milioane de dolari în criptomonede de la victimele sale.Potrivit Departamentului de Trezorerie al SUA, membrii grupului au folosit software-ul Sodinokibi / REvil, care a pătruns în aproximativ 175 de mii de computere din întreaga lume. Ambii au fost incluși în lista de sancțiuni. Potrivit procurorului general Merrick Garland, Polianin a fost acuzat de „atacuri cibernetice în scopul extorcării”. Potrivit justiției americane, el a primit un total de 13 milioane de dolari de la victimele sale, dintre care peste șase milioane au fost confiscați.Rusul are 28 de ani, după cum se indică în orientarea FBI, el s-ar putea afla în Barnaul.Vasinski este suspectat de atacul cibernetic din iulie asupra firmei de IT Kaseya și a altor nouă companii americane. Ucraineanul are 22 de ani, a fost deja reținut în Polonia și urmează să fie extrădat în Statele Unite. Tânărul a fost învinuit pe 11 capete de acuzare, inclusiv conspirație pentru comiterea fraudei și spălare de bani, precum și deteriorarea intenționată a computerelor.Departamentul de Stat a spus că autoritățile americane oferă o recompensă de până la zece milioane de dolari pentru informații care vor ajuta la identificarea și localizarea liderilor grupului Sodinokibi/REvil.

