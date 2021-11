https://sputnik.md/20211109/in-2024-putin-va-castiga-alegerile---americane-46275999.html

În 2024 Putin va câștiga alegerile - americane

În 2024 Putin va câștiga alegerile - americane

Câștigătorul alegerilor din 2024 va fi din nou Vladimir Putin. Nu, nu în Rusia - în SUA. Pentru a face acest lucru, nici măcar nu vor trebui schimbate legile americane - va fi suficient să fie ales președinte Donald Trump.

2021-11-09T17:29+0200

2021-11-09T17:29+0200

2021-11-09T17:29+0200

editorialist

rusia

sua

vladimir putin

donal trump

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2662/43/26624311_0:201:2047:1352_1920x0_80_0_0_3540a6662de1976752c335e0d896a29d.jpg

Aceasta nu este o glumă, ci o prognoză – cam așa va arăta propagandă intra-americană pe măsură ce se apropie alegerile prezidențiale. Dar sunt încă departe?Dar Trump a fost demonizat de întreaga lume, fiind etichetat în tot felul - de la misogin la „pudelul lui Putin”. Iar pe Biden se încearcă a fi susținut din toate puterile - și nu iese nimic. Situația este și mai gravă la ratingurile pentru vicepreședintele său Kamala Harris - însă anume pe ea a dorit Partidul Democrat să o susțină la următoarele alegeri. Înfrângerea democraților la recentele alegeri guvernamentale din Virginia confirmă cele mai proaste previziuni ale acestora: într-un an vor pierde controlul asupra Congresului, iar în 2024 Trump va recâștiga Casa Albă.Ce e de făcut? Să fie lăsat Puti - adică să se revină la o campanie masivă împotriva lui Trump ca agent rus de influență.Dar acest lucru este ridicol - mai ales că apar din ce în ce mai multe confirmări că democrații au falsificat „dovezile” legăturilor lui Trump cu Rusia. Arestarea recentă în Statele Unite a lui Igor Dancenko, unul dintre coautorii „dosarului Trump” întocmit de agentul de informații britanic Christopher Steele, este doar primul semnal despre ce s-ar putea găsi la fundul „mlaștinii Washingtonului".Până la urmă, toată lumea înțelege: staff-ul lui Clinton a falsificat în mod deliberat „dovezile” anti-Trump, iar apoi serviciile speciale au fost conectate la supravegherea miliardarului și a staff-ului său. Adică a existat o adevărată conspirație împotriva lui Trump - și dacă ancheta asupra resorturilor sale se va încheia, va fi lovit întregul vârf al Partidului Democrat și al administrației Obama-Biden. Și dacă Trump va câștiga alegerile din 2024, el va face tot posibilul pentru a dovedi existența conspirației.Așadar, reiese că democrații (sau mai bine zis, „statul profund”, „mlaștina Washingtonului”) pur și simplu nu au nicio cale de ieșire: trebuie să prevină cu orice preț un nou mandat al lui Trump. Și, deși a continua să insiste asupra „legăturilor sale cu Rusia” nu este doar ridicol, ci și neprofitabil - la urma urmei, ca răspuns, Trump va aminti că democrații înșiși le-au inventat și încă vor răspunde pentru asta - democrații pur și simplu nu au o altă opțiune.Ei nu au - și nu va apărea - un candidat al lor puternic, un politician capabil să animeze masele și să devină un anti-Trump. Prin urmare, campania din 2024 va trebui să fie dusă după modelul din 2020 - demonizarea lui Trump, sperierea alegătorilor cu el. Iar tema rusă nu poate fi evitată aici - totuși, de data aceasta democrații se vor concentra nu pe legăturile lui Trump cu Rusia, ci pe faptul că acesta este favorabil Rusiei, pe faptul că victoria lui este de fapt victoria lui Putin. Ei bine, și pe faptul că el este „la fel ca și Putin”.Contururile acestei campanii încep deja să iasă la iveală. În ultimele zile, au existat mai multe interviuri cu fosta consilieră a lui Trump Fiona Hill – ea tocmai a publicat o carte „You’ve Got Nothing to Do Here”. O englezoaică nativă, care a devenit unul dintre cei mai importanți experți americani pentru Rusia, ea vorbește nu doar despre munca ei la Casa Albă (din 2017 până în 2019 a fost directorul pentru Rusia și Europa la Consiliul Național de Securitate), ci și despre viitor. Potrivit acesteia, înfrângerea democraților din Virginia este un semn alarmant că Statele Unite sunt „gata să-l accepte din nou pe Donald Trump, ceea ce ar putea duce la moartea democrației americane”.Moartea democrației ca urmare a victoriei lui Trump la alegeri? Am auzit deja asta în 2016 și ce - din nou? Da, iar acum această prognoză va fi confirmată de dovezile din anturajul lui Trump însuși, pentru că Hill a observat și a analizat totul, a văzut că Trump este la fel ca Putin, ceea ce înseamnă că este periculos pentru democrație:"El într-adevăr îl admira pe Putin, am văzut asta cu ochii mei. Pentru el, Putin era întruchiparea tipului de lider cum se vedea el însuși, iar asta nu are nimic de-a face cu atitudinea lui față de Rusia. L-a perceput pe Putin ca fiind foarte puternic și dominator - Trump adesea folosea aceste cuvinte în raport cu Putin. Puterea lui nu este limitată de alți factori, Trump a văzut în el un om foarte bogat și faimos, care conduce țara ca pe propria afacere".Hill a mai spus ceva asemănător și anterior – atenția cu care tratează ea subiectul este remarcata și de alte persoane din anturajul fostului președinte. Luați în considerare, de exemplu, episodul din ultima întâlnire dintre Trump și Putin la Osaka din vara anului 2019, despre care fostul secretar de presă al Casei Albe, Stephanie Grisham, a povestit recent:Adică nimic nu scapă priirii agere a fiicei unui miner, care este fost angajat al Consiliului Național de Informații, autor al biografiei „Domnul Putin: Agent special la Kremlin”. La urma urmei, cât de subtil observă ea asemănările dintre cei doi președinți:Ei bine, bine - Putin este un showman, toți americanii știu asta, nu degeaba călătorește constant în jurul Rusiei cu torsul gol... Și Trump, imitându-l, vrea și el să întoarcă măreția țării sale - dar ce e în neregulă cu asta, se poate întreba un alegător american?Și Hill explică totul:Frumos: Trump vrea să demonteze mecanismele statului, este în război cu statul. Persoană rea, periculoasă, ce mai. Dar problema este că mulți din America sunt nemulțumiți de ceea ce Fiona Hill numește stat, iar această nemulțumire a fost întotdeauna și doar s-a intensificat în ultimii ani.O mare parte a americanilor le-au considerat întotdeauna pe autoritățile federale, pe Washington un parazit, o suprastructură peste statele federale - dar în ultimele decenii nici măcar asta nu despre asta se vorbește. „Mlaștina Washington”, „statul adânc”, a înlocuit chiar guvernul federal ales – Congresul și președintele.Guvernează o castă care nu este aleasă și responsabilă în fața nimănui, iar președinția lui Trump i-a demonstrat puterea mai mult decât clar. Toți cei patru ani, statul profund a blocat cu succes activitățile președintelui nedorit – ceea ce nu este surprinzător, având în vedere promisiunile sale de a drena „mlaștina Washington”. Deci Hill are dreptate: Trump a vrut să demonteze statul paralel, fapt pentru care statul paralel îl urăște.Și aici chiar există o asemănare cu Putin – cu ceea ce a făcut în anii 2000, când a ajuns la putere într-o țară condusă de o alianță de oligarhi a „aristocrației offshore”, oficiali corupți și o „elite intelectuală” pro-occidentală.Putin a reușit să învingă acest parazit – și pentru că „statul nostru profund” era încă tânăr și neterminat, nu avusese încă timp să prindă rădăcini adânci și să-și împletească tentaculele în jurul tuturor și la toate.În fața lui Trump, a existat nu numai un organism vechi, ci și atotputernic - nu este de mirare că acest neașteptat președinte nu a reușit să învingă dragonul. Dar cel puțin a încercat și va încerca din nou - în 2024.Cu Putin ca model? Da, și până în 2024, pentru majoritatea americanilor, acest lucru poate să nu devină unul care să-i demotiveze, ci un argument suplimentar în favoarea votului pentru Trump. În speranța de a salva Statele Unite de „statul profund” care le distruge.

https://sputnik.md/20211027/consiliera-trump-atu-putin-45926737.html

https://sputnik.md/20210914/trump-bush-responsabil-morti-44722749.html

https://sputnik.md/20210830/fiul-lui-trump-dezvaluie-ce-armament-au-lasat-statele-unite-in-afganistan-44344264.html

https://sputnik.md/20210816/situatie-rusinoasa-trump-ii-cere-demisia-lui-biden-43930309.html

https://sputnik.md/20210815/trump-revine-il-tace-praf-pe-biden-dupa-caderea-afganistanului--avertisment-pentru-sua-43927226.html

sua

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Piotr Akopov https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2996/11/29961155_0:0:150:150_100x100_80_0_0_e2316bfc1f50be0c6fade008479afce5.jpg

Piotr Akopov https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2996/11/29961155_0:0:150:150_100x100_80_0_0_e2316bfc1f50be0c6fade008479afce5.jpg

Știri

ro_MD

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Piotr Akopov https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2996/11/29961155_0:0:150:150_100x100_80_0_0_e2316bfc1f50be0c6fade008479afce5.jpg

rusia, sua, vladimir putin, donal trump