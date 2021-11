https://sputnik.md/20211110/covid-19-moldova-nivelul-pragului-alerta-cod-rosu-46296442.html

COVID-19 în Moldova: Sub nivelul pragului de alertă „Cod Roșu"

COVID-19 în Moldova: Sub nivelul pragului de alertă „Cod Roșu”

Numărul cazurilor noi de infectare cu coronavirus este în descreștere.

2021-11-10

covid-19

CHIȘINĂU, 10 nov - Sputnik. Noul tip de coronavirus pare să bată în retragere. Cel puțin asta afirmă autoritățile din Sănătate, potrivit cărora în majoritatea localităților din țară indicele de infectare a scăzut sub nivelul pragului de alertă Cod Roșu. Secretarul de stat la Ministerul Sănătății Svetlana Nicolăescu a anunțat în cadrul unei conferințe de presă că doar în ultima săptămână a fost înregistrată o descreștere cu 16% a numărului cazurilor noi de infectare,, comparativ cu săptămâna precedentă, și cu 30% în raport cu numărul maxim de infectări de la mijlocul lunii octombrie. Potrivit secretarului de stat, doar cinci teritorii administrative rămân sub alertă Cod Roșu de COVID-19. Este vorba de municipiile Bălți, Chișinău și raioanele Vulcănești și Glodeni, dar și regiunea transnistreană unde în continuare se înregistrează un număr semnificativ de cazuri noi de infectare. O dinamică pozitivă a fost stabilită și în procesul de spitalizare. Potrivit secretarului de stat, rata de ocupare a paturilor destinate pacienților COVID-19, în cele 35 de spitale din țară, constituie sub 80%. „În continuare, în terapie intensivă sunt internați 341 de pacienți în stare foarte gravă, iar 43 dintre aceștia sunt conectați la aparate de respirație asistată”, a mai precizat Svetlana Nicolăescu. Responsabilul de la Ministerul Sănătății mai spune că îngrijorător este numărul mare de decese cauzate de complicațiile coronavirusului. Doar în ultima săptămână, 309 oameni au decedat, ceea ce reprezintă o creștere cu 5% față de săptămâna precedentă.Numărul mare a deceselor din ultimele două săptămâni s-ar explica prin numărul mare de infectări înregistrate la jumătatea lunii octombrie, a precizat Svetlana Nicolăescu. Ea a mai spus că se poate constata că Republica Moldova a trecut de numărul critic din acest val, dar acest lucru nu trebuie să fie un motiv de relaxare. Evoluția pandemiei depinde în totalitate de comportamentul oamenilor, a accentuat secretarul de stat. În context, ea a remarcat și nivelul foarte scăzut al procesului de vaccinare, care este în descreștere cu perioadele anterioare.

