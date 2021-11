https://sputnik.md/20211110/franta-vaccinul-moderna-46285495.html

Franța nu recomandă administrarea vaccinului Moderna la cei sub 30 de ani

Autoritatea de sănătate publică din Franța a sfătuit să nu se administreze vaccinul Moderna COVID-19 persoanelor sub 30 de ani.

2021-11-10T07:26+0200

CHIȘINĂU, 10 nov – Sputnik, Doina Crainic. Bazându-se pe datele publicate recent, autoritatea sanitară a Franței, Haute Autorite de Sante (HAS), a declarat, într-o opinie publicată luni, că riscul de miocardită de la vaccinul Comirnaty de la Pfizer-BioNTech „pare a fi de aproximativ cinci ori mai mic... în comparație cu Spikevax de la Moderna” la tineri, potrivit RT.Cazurile de miocardită apar în principal în decurs de șapte zile de la vaccinare, mai des după a doua doză, în special la bărbații sub 30 de ani, se arată în anunț.Luna trecută, ţările nordice au impus diferite restricții asupra vaccinului Moderna. Islanda a impus cea mai largă suspendare a vaccinului, autoritățile sale din domeniul sănătății oprind utilizarea acestuia în întreaga populație.Între timp, Stockholm a anunțat că va bloca utilizarea Moderna pentru toată populația sa născută în 1991 și ulterior. Helsinki a urmat exemplul, însă a oprit inocularea pentru tinerii finlandezi de sex masculin doar pe baza unui studiu care a implicat Finlanda, Danemarca, Norvegia și Suedia şi care a constatat că bărbații sub 30 de ani prezentau un risc ușor mai ridicat de a dezvolta miocardită.Oslo a sugerat, de asemenea, că tinerii bărbați norvegieni ar trebui să ia în considerare alegerea Comirnaty dacă decid să se vaccineze.Agenția Europeană pentru Medicamente a recomandat în iulie ca afecțiunile constând în inflamaţia inimii, miocardita și pericardita, să fie adăugate pe lista efectelor adverse rare ale vaccinurilor ARNm Moderna și Pfizer-BioNTech.

